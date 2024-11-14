世盃外｜國足全攻陣求脫離榜尾爭出線　巴林防守強曾驚喜挫澳洲

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽），中國作客巴林的第5輪分組賽將在星期四（14日）晚上10時舉行。王牌前鋒武磊因傷缺陣，此前內媒報道指，國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）今仗仍會以全攻陣力爭三分，他在賽前記者會上表示，國足目標是爭取小組第4名。



目前中國以3分在C組6支球隊中排榜尾，巴林則以5分排在第4，不過第2至第4位球隊同得5分，可見C組戰況異常激烈。

18強賽分為3個分組作賽，每組6隊，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位，國足今仗若能取勝，仍有機會以前四名出線。

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組積分榜

1. 日本 3勝1和／10分

2. 澳洲 1勝2和1負／5分

3. 沙特阿拉伯 1勝2和1負／5分

4. 巴林 1勝2和1負／5分

5. 印尼 3和1負／3分

6. 中國 1勝3負／3分



伊雲高域指，國足18強賽的目標是以小組第4晉級。（微博圖片）

伊雲高域：目標小組第4

伊雲高域提到數名主力缺陣：「國足陣中少了武磊、高准翼、謝文能，而且蔣光太也不太確定能否出戰，但希望其他球員明天能爆發出高水準。雖然巴林很強，但國足目標也很明確，就是要爭取拿到小組第4名，從而有機會參加附加賽，爭取世界盃決賽周入場券。」

內媒《澎湃新聞》日前指，國足很可能會沿用上場擊敗印尼的菱形4-4-2陣式，以強攻之姿面對巴林。《東方體育日報》周三（13日）報道，國足在最近訓練中專門練習高位逼搶戰術，或以王上源及蔣聖龍踢雙防中、加上張玉寧、拜合拉木、林良銘及王子銘等「生力軍」來配合這一戰術。

內媒指伊雲高域大機會以強攻之姿面對巴林。（新華社）

巴林防守出色 為同組最大驚喜球隊

中國過去與巴林交鋒7次，國足以3勝4和保持38年不敗紀錄，但上一次擊敗巴林已是1994年亞運，之後3次對碰都握手言和。

目前巴林世界排名第76，比排第92的國足更高，情況已今非昔比。而且今次18強賽，巴林雖然4戰失7球，但當中有5球來自實力超班的日本，而且他們曾以1：0擊敗澳洲，又0：0戰平沙特阿拉伯，令曾帶領意大利贏得歐國盃冠軍的沙特主帥文仙尼被辭退，實力不容忽視，能零封這兩支球隊，更可見防守不俗。

巴林。（Getty Images）

巴林主帥Dragan Talajic與伊雲高域同屬克羅地亞人，教練生涯專注於西亞地區，也曾在2017年短暫執教過中超球隊河南建業，可說對亞洲足球十分熟悉。

不過伊雲高域此前執教伊朗和阿曼時，5次對巴林錄4勝1和保持不敗，近4場更全數零封對手。此外，伊雲高域過去2次與Dragan Talajic交手全勝。內媒《足球報》日前報道，巴林今次除提前一周集訓外，還特意將國內聯賽推遲一周，可見對今次世盃外重視程度。