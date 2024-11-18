MotoGP｜馬田首奪世界冠軍　敵隊車手主動「護駕」捱批

MotoGP（世界電單車錦標賽）周日晚（17日）在巴塞隆拿上演今季煞科戰，也決出今季世界冠軍，最終馬田（Jorge Martin）今站以第3名完賽，即使巴尼亞（Pecco Bagnaia）今站奪冠，仍無阻馬田保住10分領先差距，首奪世界冠軍。

比賽期間，為馬田保駕護航的卻不是他的同隊隊友，而是敵隊車手「大E」艾斯柏加路，引來批評。不過「大E」的舉動，其實也有背後故事。



最後一站前，馬田本身以24分之差領先次席的巴尼亞，在周六的衝刺賽，巴尼亞勝出、馬田獲季軍，兩人分差縮減至19分，意味約巴尼亞在正賽獲第一（25分）的話，馬田要排第9名以內才能確保世界冠軍。

來到正賽，一如所料，排頭位的巴尼亞以出色的起步領放，第4位起步的馬田在出發後雖搶佔第2名，但他採取較保守的做法，進入第二圈就被馬昆斯爬頭，但他也沒有還擊，此時跑在他身後、巴尼亞的隊友巴斯迪安連尼嘗試向馬田施壓，希望能逼他出錯。

艾斯柏加路（後）全程跑在馬田（前）之後，坦承是有意為之。（路透社）

未料巴斯迪安連尼身後的艾斯柏加路卻成為又一變數——這名在主場出戰生涯最後一場MotoGP賽事的Aprillia車手，在第3圈進攻超越巴斯迪安連尼，並多次拒絕巴斯迪安連尼來犯，也未有向前方的馬田進攻，僅在他身後保持0.6到0.8秒的距離，似是在「護航」——情況到最後一圈也一直如此，最後馬田以第3名完賽，奪得生涯首個世界冠軍，也成為23年來首位奪冠的衛星隊車手。

在勝利後他繞賽道駕駛一圈慶祝，「大E」也在跟離不遠的後方跟着行駛，為自己的MotoGP生涯劃下句號。

馬田賽後與艾斯柏加路緊緊相擁。（Getty Images）

馬田的世界冠軍毫無爭議，巴尼亞也由衷地表示這天是屬於馬田的一天，不過「大E」護航的舉動自然引來巴斯迪安連尼不滿，他賽後直指：「我不喜歡他做的事，對我來說那是錯的，他不是馬田的隊友，若我不是要跟他（艾斯柏加路）鬥，也許我能為自己多做一點。」巴斯迪安連尼本來正與馬昆斯爭奪年度季軍，最終以6分之差屈居第4，「但他整場比賽都在為馬田而戰。當然他們兩個是好朋友，但在賽道上不應該這麼做吧？」

巴斯迪安連尼不滿艾斯柏加路為馬田護航。（Getty Images）

大情大性的「大E」得悉被批評後，直認自己「是馬田的盾」：「馬田在杜卡迪的包圍中孤軍作戰，需要我幫忙，我在比賽中踩盡油門，見到巴斯迪安連尼和阿歷士馬昆斯想向他進攻時，我跟自己說，沒人能過得了我。」他坦承，能幫助好友奪得世界冠軍，自己也很開心，同時反擊巴斯迪安連尼：「我一直在等他去到能爭奪頒獎台的位置，但他自己一直上不來。」

「大E」在不是隊友的情況下，出於私人感情而幫助馬田，這舉動是否有違競賽精神，眾說紛云；但他與比自己小9年的馬田為何關係如此緊密？這要由馬田小時候說起。

艾斯柏加路結束了自己作為全職電單車運動員的生涯。（Getty Images）

馬田幼時曾向搏擊和網球發展，但他很快就發現自己最愛的就是騎電單車，從在停車場騎只得40、50cc的小型電單車，之後展現過人天斌，贏得許多比賽，份展現了潛質。馬田來自西班牙馬德里，父母周一至周五都要工作，周六日就帶着馬田到華倫西亞、巴塞隆拿的賽道比賽，好景不常，馬田的父親因2007至08年的金融危機失去工作、也失去了支持兒子賽車事業的資本。

這個時候，馬田只得自行尋找機會，最後除了在一場Red Bull新秀賽事以突出表現獲得資助、之後得以登上Moto3，他也感謝「大E」當年在他陷困境時，提供實質的援助：「他為我提供賽車的部件，還在我有需要提給我食物。」2009年已登上MotoGP的「大E」也常為馬田提供作為車手的建議，兩人情同兄弟，「大E」甚至說：「我把他視如己出」。

兩人在安道爾是鄰居，常一起活動、訓練，甚至在假期時組隊參加山地單車賽；馬田連續三季都未獲杜卡迪青睞「擔正」做廠隊車手，心灰意冷，「大E」今季尾從MotoGP退役，就花了5小時說服馬田接替自己在Aprillia廠隊的位置，「我很開心，我最好的朋友明年會騎我的戰車。」