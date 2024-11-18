網球年終賽｜冼拿一盤不失奪冠　禁藥醜聞下幾近寫完美球季

網球ATP年終賽，世界男單「一哥」冼拿（Jannik Sinner），在決賽直落兩盤6：4、6：4擊敗美國球手費斯（Taylor Fritz）奪冠。

縱然身陷禁藥爭議，但冼拿未有受影響，今年生涯大有突破，首奪大滿貫冠軍，便一舉拿下澳網及美網兩項大滿貫，加上今次年終賽奪冠，毫無疑問為2024年的「硬地之王」。



年終賽一盤不失奪冠 全年獎金逾1.32億

今場冼拿14次開出Ace球，發球雙錯誤次數為零，以強大實力壓倒性擊敗費斯。在都靈捧起獎盃，冼拿成為史上首名獲ATP年終賽冠軍的意大利球手及「00後」，同時也是自1986年的蘭度（Ivan Lendl）後，首次有球手一盤不失奪冠。

今次年終賽冠軍獎金高達488.15萬美元（約3800萬港元），為史上最高，ATP官網指冼拿全年獎金超過1691萬美元（約1.32億港元）。

以「一哥」身份完季，冼拿成為今季網壇最大贏家。（路透社）

專注表現 未因禁藥醜聞分心

3月印第安泉大師賽（Indian Wells）期間，冼拿被世界運動禁藥機構（WADA）驗出對一種名為氯司替勃（clostebol）的代謝產物呈低程度陽性反應，那是一種能幫助增加肌肉的類固醇。8日後依然對同一款代謝產物呈低程度陽性反應，即使之後冼拿上訴成功，解除自動停賽限制，但仍存在爭議。

身陷禁藥醜聞，冼拿未因外界爭議及質疑而分心，專注做好自己：「我相信自己仍有進步空間，今天我的發球非常非常出色，但這表現並沒有在整屆賽事中保持。此外，還有一些擊球及得分我可做得更好，不過這都是些小細節。」

保持冷靜、理性與自省，相信是冼拿能站上世界前列的原因之一。（Getty Images）

即使以大優勢奪冠，他發言仍一貫理性：「當你參加的比賽水準愈高，細節便會帶來差距。作為一名球手，我一直嘗試進步，及理解自己能在什麼地方做得更好。下年我的目標也跟今年一樣，並非特別想贏大滿貫或成為世界第一：我們能贏什麼就贏，不能贏的話就從中學習。」

稱霸三大硬地賽事 寫近乎完美一季

對年僅23歲的冼拿而言，除去禁藥醜聞外，2024幾乎是完美一年。1月在澳網首奪大滿貫錦標，6月首次升上世界第一，成為意大利史上首名「一哥」，9月在美網奪冠，11月再以一盤不失之姿在年終賽封王——這名意大利球手在今年，贏盡三大硬地賽事，並於年終保住世界第一寶座。

由費達拿、拿度及祖高域主宰網壇的三巨頭時代已悄然過去，冼拿宿敵艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）今年贏下法網及溫網冠軍，兩人均獲兩項大滿貫錦標，各分半壁江山；去年囊括三項大滿貫的祖高域，今年表現下滑，但亦拿到最想贏的奧運金牌，似乎是網球界最完美的新篇章。

冼拿今季稱霸三大硬地賽事，但其命運仍存在不確定因素。（Getty Images）

不過，冼拿的命運仍存在不確定性，9月時WADA已向國際體育仲裁法庭上訴，尋求向冼拿判罰停賽1至2年，英國《衛報》指預計會在明年初有裁決結果。