哥迪奧拿傳完英格蘭再傳教巴西　大哨擬選足總會長許下宏願︱足球

曼城領隊哥迪奧拿（Pep Guardiola ）來季去向再惹揣測，跟藍月亮季尾約滿，仍未有續約消息，繼早前跟英格蘭國家隊扯上關係，今次再度傳出將接任巴西國家隊帥印的消息。



曼城領隊哥迪奧拿被傳或接掌巴西國家隊帥印。（Getty Images）

再傳巴西國家隊想找哥帥教

哥帥獲譽現今球壇最佳主帥，他跟曼城的合約季尾屆滿，一直未續新約，他來季動向持續受外界高度關注。上月一度盛傳他或出任英軍主帥，之後英格蘭足總公布由德國教頭杜慈接任，令傳聞不攻自破。

西班牙《體育報》消息稱，有意力爭成為下任巴西足總會長的一代巨星朗拿度，其中一項競選承諾，就是當選後聘用哥迪奧拿接掌巴西國家隊云云。報道指，「大哨」希望在2026年將哥迪奧拿帶到巴西，那年正是世界盃年，決賽周由美國、加拿大和墨西哥共同主辦，換言之巴西有意在下屆世界盃後才易帥。

曼城近期受嚴重傷兵影響，令哥迪奧拿吃下執教生涯首個四連敗。（Getty Images）

朗拿度選巴西足總會長競選承諾

朗拿度退役後當上球會班主，目前擁有西班牙球隊華拉度列，如當選巴西足總會長，他須出售球會股份，他亦曾是母會高士路班主，今年4月才賣出股份。「大哨」選會長一事，被指已獲幾位巴西足球界重量級人物支持，包括哥連泰斯前會長安達斯山齊士（Andres Sanchez）。

今次已非巴西國家隊首次傳出欲以哥迪奧拿掌帥，ESPN報道指巴西早在2022年已曾跟哥迪奧拿接洽。有「足球王國」美譽的巴西，近20年失去昔日風采，他們曾5奪世界盃冠軍，次數冠絕各隊，對上一次卻已是2002年的事。因此近年屢次傳出想找頂級教頭執教的消息，安察洛堤甚至曾較哥帥跟巴西走得更近，可是安察洛堤最終選擇跟皇馬續約，拒絕了巴西。

將哥迪奧拿帶到巴西，被指為朗拿度選足總會長的競選承諾。（Getty Images）

哥迪奧拿曾放風稱想教國家隊

近日哥迪奧拿與巴西的傳聞甚盛，現任巴西足總會長洛迪古斯（Ednaldo Rodrigues）開腔否認，「雖然他是世上其中一個最偉大教練，巴西足總跟他沒有任何接觸。」巴西國家隊目前由杜利華祖利亞（Dorival Júnior）執教，合約正好在2026世界盃後屆滿。

可以肯定的是，哥帥一日未跟曼城續約，傳言也會繼續。今年較早前哥迪奧拿曾說過，「我想訓練一支國家隊出戰世界盃或歐國盃，我會想那樣做。」這位「打工皇帝」常有職場金句，當時他稱，「我最初做教練時，從未想過要贏聯賽或歐聯冠軍。沒有，我在想：我有一份工？有就好了。我會想去體驗一次世界盃，或一次歐國盃，或一次美洲盃，或是什麼的，我會想去做。」