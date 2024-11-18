國足主場戰日本遇前鋒傷兵潮　或以「超級後備」擔正｜世盃外

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）C組第6輪，中國將在香港時間周二（19日）晚上8時，主場迎戰榜首日本。雙方9月交手時，國足曾作客慘敗0：7，不少球員都表示該場敗仗不可接受。

然而今次再度會面，國足傷兵滿營，除王牌前鋒武磊缺陣外，連續兩場成為贏波功臣的張玉寧，此戰能否上陣仍然存疑——國足應如何應付強大的「藍武士」？



9月初作客日本慘敗0：7時，國足相對算是「夫添」，但仍被對手全面壓制，全場只得1次攻門，控球率也僅有23%。

王牌前鋒武磊上周已因傷離隊，確定無緣今場比賽。上場對巴林時，不少內媒表示國足會再次以菱形4-4-2展開強攻，但最終效果乏善可陳，面對實力較弱的巴林，國足全場僅得29%控球率。

國足上場險勝巴林，入球功臣張玉寧今場更大機會缺陣。（新華社）

張玉寧受傷需坐輪椅 出戰「難度極大」

雪上加霜的是，對印尼及巴林均有入球進賬的張玉寧，上場因腳踝受傷退下火線，當時需由擔架抬離場；日前到廈門備戰，他與主力左閘李磊都被拍到落機時坐在輪椅上，需由其他人推行。

日前到廈門備戰時，張玉寧落機時需坐輪椅，周一也只單獨作「恢復性無球訓練」。（微博影片截圖）

《東方體育日報》指兩人有出席周一訓練，但以恢復為主，未有參與球隊全體操練；內媒《澎湃新聞》指上述兩人趕及今場比賽「難度極大」，《北青體育》指張玉寧就算能夠出戰，「恐怕也只能先在後備席待命」；後兩間媒體續指，另一前鋒阿卜杜外力今場因累積黃牌停賽，另一攻擊主力韋世豪或會被推上鋒線。

不少內媒認為鋒線缺人下，伊雲高域會讓韋世豪擔任前鋒。（微博圖片）

「武磊替身」缺搶眼表現

韋世豪近3戰都被主帥伊雲高域（Branko Ivankovic，又譯伊萬科維奇）委任進攻中場，但此子未有以出色表現回應教練期待，這3場比賽他未直接參與任何入球，甚至未有貢獻過一次關鍵傳送。

上場武磊確認受傷缺陣，賽前曾盛傳會以林良銘作為前者「替身」，但最後被安排任左中場，全場沒有特別搶眼表現，較突出兩項數據是2次搶截（Interceptions）及3次攔截（Tackles），今戰應不會擔任前鋒。因此鋒線缺人，是今場國足最大難題。

林良銘（11號）上場正選上陣，但進攻貢獻不大。（新華社）

只能堅守靜候機會 避免「慘案」

18強賽分為3個分組作賽，每組6隊，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。日本4勝1和以13分排C組榜首，國足二連勝後，目前與沙特、澳洲同得6分，得失球差不及兩隊，排在第4。目前尚餘5場賽事，同組除實力秤先的日本外，各隊出線形勢仍存懸念。

國足與日本的實力差距之大，連馬會足智彩賽前賠率便可直觀看到：國足勝是14.5倍，日本勝是1.07倍。換句話說，國足今場落敗絲毫不令人意外，但考慮到要力爭以C組前4名保持晉級機會，盡可能避免大敗，不讓得失球劣勢繼續惡化，才是國足今場首要任務。

上次面對日本，國足多次因頭槌及死球失守，《澎湃新聞》指，伊雲高域在周一的訓練仍重點練習死球攻防及整體防守，雖處絕對下風，國足全隊還是希望憑主場之利，至少避免「慘案」。

內媒指伊雲高域今場繼續重點練習死球。（新華社）

國內著名評述員詹俊認為，澳洲面對日本時亦要「泊大巴」，但造成藍武士在18強賽唯一失波，也是他們首次不勝。因此國足應利用長傳反擊、頑強防守及不懈奔跑以求創造奇蹟。

「超級後備」或臨危受命

堅守等待反擊或死球機會，是國足今戰最有可能入球方式。《澎湃體育》、《東方體育日報》及《新浪體育》都認為，此前任「超級後備」的王子銘，今場或臨危受命擔任正選。

28歲的王子銘與張玉寧、林良銘等人同為北京國安效力，今季18次中超上陣全為後備入替，合共攻入6球，是典型的後備奇兵。

王子銘今季在北京國安18次後備上陣入6球。（新華社）

這名前鋒身高1.87米，同時擁有一定速度及盤扭能力，上場對巴林末段，張玉寧因傷退下火線，國足被迫在領先一球下十人應戰，但王子銘在反擊中扭過巴林後衛Waleed Al-Hayam後被其鏟跌，球證隨即向Waleed Al-Hayam出示紅牌，讓國足最終順利保住勝果。

當然，王子銘或難勝任正選，不過考慮到他1.87米的身高，日本主力中堅之一谷口彰悟近日又重傷「收咧」，或能在死球戰中與1.86米的板倉滉、1.9米的町田浩樹等後衛稍作爭奪，雖然成功機會不大，但恐怕也是國足今戰為數不多的出路。