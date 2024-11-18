歐國聯｜英格蘭大破愛爾蘭4球員轟處子球　卡斯利完成暫代職務

歐國聯B2組最後一輪，英格蘭主場5：0大勝愛爾蘭，確定以首名升上A組。看守領隊卡斯利（Lee Carsley）完成最後一次帶領「三獅軍團」任務，今場多達4名球員收穫國家隊生涯首球，這名暫代主帥便指球隊可用人選變多，相信之後會為杜慈（Thomas Tuchel）帶來「幸福煩惱」。



英格蘭上半場控球率達7成半，但8次攻門均未能命中。至51分鐘，愛爾蘭中堅Liam Scales在禁區內踢跌比寧咸，兩黃一紅被逐，英軍隊長哈利卡尼操刀中鵠成1：0。

Liam Scales（左）兩黃一紅被逐，令十人應戰的愛爾蘭無法抵抗英格蘭攻勢。（Getty Images）

三獅軍團隨即拉開大勝序幕，安東尼哥頓（Anthony Gordon）、干拿加歷查（Conor Gallagher）在五分鐘內各入一球；第75分鐘，後備入替的查洛保雲（Jarrod Bowen）第一次觸球便射入網中，為英格蘭領先至4：0。

4分鐘後，前英格蘭U21隊長哈活貝利斯（​​Taylor Harwood-Bellis），今仗首次代表一隊上陣便以頭槌破網，最終三獅軍團以5：0大勝，除隊長哈利卡尼外，另外4人都收穫個人國家隊首個入球。

值得一提的是，哈活貝利斯是曼聯名宿堅尼的女兒的男友，出任賽評的堅尼在節目時邊看這入球邊打趣道：「一切還未結束，堅尼的家庭也可能會出現變化的！」不過他隨即讚道：「他真的是很好的孩子。」

哈活貝利斯（左）首次代表英格蘭上陣即獲「士哥」。（路透社）

這場勝利，讓英格蘭以15分、及對賽較佳得失球力壓希臘，穩坐B2榜首，不用參加升班附加賽，即將接棒的新帥杜慈亦可專心準備下年3月的世界盃歐洲區外圍賽。看守領隊卡斯利完成任務，將會交出帥印予來年1月1日上任的杜慈，然後重返U21執教。

短暫帶領英格蘭的這數月間，他獲5勝1負，唯一一場敗仗，是上月對希臘時試陣以1：2落敗。他對該場比賽仍耿耿於懷：「雖然我們6場贏下5場，但我還是立即想起那場應該在溫布萊取勝的比賽。當你無法在溫布萊贏波時，教練席便是孤獨的地方。」

不過卡斯利亦感謝球員接納自己：「其中一件最令人高興的事，是那些資深球員對新主帥的反應，雖然我只是短期執教。我們嘗試過改變踢法，他們對此也沒有不滿。」

賽後溫布萊球場大銀幕出現感謝卡斯利的圖片。（Getty Images）

英格蘭今場比賽增添了新面孔，又有數名球員打開個人紀錄，卡斯利已幾乎完美地完成任務：「可選擇的球員增加了，若他（杜慈）需要，我會向他提供更多資訊。許多球員都證明了他們能勝任大國腳，這是一個不小的成就，我為他們感到自豪。」

被問到會否希望在未來執教一隊時，50歲的卡斯利更想專注當下：「這個位置需要讓一名已證明自己戰績的教頭，杜慈便十分適合。目前可選擇的球員增加，下次選出新陣容會是『幸福煩惱』，激動人心的時刻正在等待我們！」