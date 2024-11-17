張玉寧稱日本7：0大炒國足靠奸招　絕不再輸這比數︱世界盃外圍賽

國足（中國足球代表隊）在世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）兩連勝，脫離分組包尾的尷尬位置，可是周二（19日）卻要迎來艱難一戰，主場面對小組榜首的日本。

日本在今屆外圍賽盡顯實力，已曾多次大炒對手，進攻火力冠絕各隊，最大比數一場正是首循環主場7：0大勝中國，可是又一次中日大戰前夕，國足前鋒張玉寧卻指日本上場大勝全因用上「奸招」。



世界盃外圍賽︱張玉寧連續兩場建功助國足兩連勝。（新華社）

張玉寧：首戰慘負日本，隊巴兜路致熱身不足

今屆世界盃外圍賽，日本先在次圈分別以5：0大勝緬甸和敘利亞，繼而在次圈7：0大勝中國、以5：0大勝巴林，一再施展強大進攻火力，因此國足被大炒7球那仗，雖被評論廣泛批評，但賽果算不上離奇。

然而對印尼和巴林連續兩仗為國足建功，寫下兩連勝的前鋒張玉寧，接受中央電視台訪問時卻再次憶述慘敗日本的細節，「賽前真的沒有做熱身，球隊大巴坐了兩個半小時，原本一個小時就能到，結果繞遠路，我們到場地綁完腳，做了15分鐘熱身就上場比賽，大家沒有完全準備好。」

世界盃外圍賽︱日本首循環7：0大勝國足。（Getty Images）

「絕不會再失7球」

張玉寧指控，當日隊巴「被兜路」，較原定時間花多1.5小時才到球場，導致球員熱身不足，而且太早失第一球，才導致慘敗：「丟球過早對陣型也有很大打擊，大家都知道，這種比賽我們能抗得越久，就真的能守得越久。」

他豪言：「現在回到主場，客觀因素可以撇開不談，就內心來說，再跟日本踢多少場比賽，他們都不會再進我們7個球了。這是我的想法，我們可以比上一場做得更好。」

日媒回應：「即使拿1分也是奇蹟」

有意思的是，張玉寧的央視訪問內容獲日本媒體轉載，標題為：《中國隊前鋒強調不會再次以0：7敗北》，遭日媒揶揄國足這場對日本「即使拿1分也是奇蹟」。

日本網民也紛紛在報道下留言，不少都相當精警：「中國隊有自信了吧，希望後防不要大意」、「中國隊以進攻為主，可能要繼續大比數落敗」、「要中國隊表現出謙虛的態度，也會有進步的」、「為什麼會覺得不會輸0：7呢？因為贏了巴林？還是贏了印尼？誤解也很嚴重」。其中一人更指，想「送回」3分給中國，令分組出線形勢變得更微妙：「隊巴司機真的做了就有問題，這一次想讓中國隊贏球拿3分，這樣這個小組變得更加混亂。」