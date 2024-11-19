港足對毛里裘斯　力爭相隔八年再錄三連勝　主帥旺角場首戰盼落雨

香港足球代表隊上周四（14日）主場擊敗菲律賓，球隊周二（19日）移師旺角大球場再鬥來自非洲的毛里裘斯，力爭相隔8年後再連贏三場。



港隊對上一次面對非洲球隊，正是1999年10月跟毛里裘斯對壘，當時港隊於旺角大球場贏4：3。而毛里裘斯雖然世界排名（178位）比香港低20位，但非洲球員身型高大體格強健，習慣與亞洲球員交手的港隊未必適應。

主帥韋斯活相信對方踢法與斐濟相似，提醒球員要做好「戰鬥」的準備，「他們跑得快，侵略性高，希望球員汲取早前經驗，迎接今次挑戰。」在韋斯活麾下轉任右後衛的周緣德稱，自己享受新踢法，「已準備好由開始奮戰至最後一刻。」

港足後衛周緣德。（袁志浩攝）

港隊近來鋒線人腳相對穩定，安永佳、艾華頓及祖連奴似乎是韋斯活的不二之選，他們也先後為港隊破門，讓港隊近兩場面對實力相近的對手，仍合共攻入6球之多。韋斯活固然希望球隊能延續入球火力，但認為這是全隊的功勞，「假如沒有傳送，就算有朗拿度在陣也不會入球。比起入球數字，我更關心球員失機次數。」

港足主帥韋斯活。（袁志浩攝）

假如港隊今場再贏波，即可鎖定於今屆亞洲盃外圍賽第三圈抽籤中進入第二檔次，同時會錄得三連勝，是2016年10月11日勇挫新加坡後首次；當時港隊在金判坤帶領下，更於緊接舉行的東亞錦外圍賽再連贏兩場，最終創下五連勝走勢。

韋斯活對以上一切都沒有太在意，「我不知道港隊的往績，我們也當然想贏，但說入多少球也沒有用，只要專注部署、踢法、球隊士氣與團結度，大家有鬥心，結果自然會來。」

港隊力爭三連勝。（袁志浩攝）

至於被問到個人傾向喜歡於旺角場或香港大球場比賽，這位英格蘭教練這樣回應，「旺角場更容易坐滿人，觀眾席更近球場，容易提升氣氛。但這裡的草跟大球場的不同，皮球在大球場時去速會更快，所以我們今日訓練時調整了，希望今晚或明早會下雨吧，這會讓我們運球更快一點。」