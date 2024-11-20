世界盃外圍賽︱中國力戰負日本後跌榜尾　4隊同分出線形勢極混亂

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽），中國主場以1：3不敵日本，在不被看好情況下踢出頑強表現，獲不少內地球迷讚賞。

不過國足所在的C組，除了日本一隊獨大，其餘5隊之間只差一分——本來排在榜尾的印尼爆大冷主場2：0擊敗沙特阿拉伯、排尾二的巴林以2：2賽和澳洲，今輪過後澳洲以7分排第二位，其餘4隊同分，印尼、沙特阿拉伯、巴林和中國同得6分，國足因得失球最差排最後一位，再次跌回榜尾。如此一來，出線形勢變得極混亂，國足餘下4輪賽事場場都是「生死戰」。



下半場初段國足曾追至1：2，但最終仍以1：3不敵日本。（新華社）

4隊同分出線形勢大混亂

18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。今場對日本賽前，兩連勝的中國與沙特及澳洲同得6分，因得失球較差排在C組第4，當時巴林及印尼分別為5分及3分，排在最後兩位。

日本3：1挫國足後，6戰5勝1和累積16分在C組遙遙領先，下場只要再拿3分，便可提早3輪晉級2026世界盃決賽周。然而餘下5隊便要為出線爭崩頭，今輪賽事巴林主場2：2與本身排第二位的澳洲打成平手，榜尾的印尼意外以2：0擊敗沙特，澳洲以7分仍排次席，印尼升上第三、沙特第四、巴林第五，國足跌回榜尾，惟4隊同得6分。

餘下4輪場場都是「生死戰」

中國因為得失球較差跌落C組榜尾，但實際上第3至第6位同分，與第二的澳洲亦只差1分，這也意味着餘下4場分組賽的每一戰，都是對出線無比關鍵的「生死戰」。

賽後被問到C組複雜形勢時，國足主帥伊雲高域（Branko Ivanković，又譯：伊萬科維奇）表示對印尼擊敗沙特不感意外：「印尼很強，有10多名歸化球員，當配合得愈來愈好後，表現更好很正常，我們也預計到了。之後每一場賽果都無法預測，彼此實力都很接近，很可能要踢到最後一場，才能決定排名。」

關鍵的中日大戰踢出「爭氣波」，但C組形勢一片混亂，之後國足每場都是生死戰。（新華社）

今戰踢足全場的中場主力王上源，賽後在微博感謝球迷支持，並表示「還有四場決戰，為了世界盃的夢想，拼了」。