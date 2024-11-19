世界盃外圍賽｜國足1：3不敵日本　連輸兩角球　林良銘入球後傷出

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，國足在廈門主場對日本，國足賽前揚言不會重蹈0:7落敗的覆轍，同組榜首的「藍武士」日本隊則爭取4連勝，最終國足再一次在角球失波，加上日本隊的小川航基入球不斷，1:3告負。



正選名單

國足：朱辰杰、王上源、徐皓陽、韋世豪、林良銘、胡荷稻、王大雷、蔣聖龍、曹永競、謝文能、楊澤翔

日本：鈴木彩艷、板倉滉、遠藤航、南野拓實、中村敬斗、伊東純也、町田浩樹、田中碧、小川航基、久保建英、瀨谷步夢

世界盃外圍賽：中國對日本。（Getty Images）

上半場國足展現出拼勁，表現較兩軍9月交手時積極，早段國足有韋世豪殺入禁區窄角度起腳射中網側，其後久保建基禁區頂勁射，被王大雷飛身救出。

不過國足在防守死球方面繼續有所欠缺，39分鐘，久保建基左路開出角球，小川航基在小禁區頂一個急勁頭槌頂入，打開紀錄；上半場補時5分鐘的最後一分鐘，日本又一次角球攻勢在右路直接開入禁區，町田浩樹前柱頭槌二傳到尾柱，板倉滉成功捕位頂入，助日本隊半場領先2:0。

球迷衝入場後被保安捉住。（Getty Images）

比賽踢到約33分鐘，一名球迷衝入場，身上寫上「生如螻蟻，鴻鵠之志」等詞句，他繞場一周後被帶走。有趣的是，這位球迷衝入場，也是上半場補時達5分鐘的原因之一。

換邊後3分鐘國足追回一球，一次快速反擊，韋世豪中路入楔背身後腳傳予後上的林良銘，這名北京國安前鋒第一時間射入，追成2:1。

日本繼續以右路為進攻重心，53分鐘，伊東純也施腳法擺過胡荷稻，再斬到尾柱，小川航基無人看管下輕鬆頂入，日本領先3:1，這也是他9場國家隊賽事的第9個入球，效率極高。

小川航基入球效率極高。（Getty Images）

61分鐘，為國足入球的林良銘落地時撞傷膝蓋需換出，由張玉寧入替；國足繼續嘗試收窄差距，70分鐘，韋世豪入禁區起腳射遠柱，皮球僅僅柱邊出界。尾段日本控制大局，最終雙方未有再入球，國足以1：3吞敗。