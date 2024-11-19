世界盃外圍賽國足對日本　新華社望將士用命：力爭主場捍衛尊嚴

周二（19日）晚上8時世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）上演第二輪「中日大戰」，首循環國足作客0：7慘敗日本，中國官媒新華社周一晚以《再戰日本，國足力爭主場捍衛尊嚴》為標題撰文，先承認拿到分數機會不大，做好期望管理，然後才稱希望國足今次能「不畏強敵、寸土必爭，帶着勇氣與對手力拼到最後一刻」，達到雖敗不辱效果。



首循環被日本大勝7：0，國足今場不被看好。（Getty Images）

新華社：主場能拿到分數是「小機率事件」

國足在18強賽前三仗全敗後，最近接連擊敗印尼及巴林取二連勝，士氣及狀態正佳。不過新華社文章承認雙方實力差距，直指國足面對主力盡出的日本，在主場能拿到分數是「小機率事件」，「必須要承認，雖然國足近期表現有所提升，但競技體育的核心是憑實力説話。面對主力盡出的日本隊，國足想在主場拿分確實是小概率事件。」

做完期望管理，文章續稱：「但足球比賽從來都不是因為有了希望才堅持，而是只有堅持才會有希望。」還引述中國隊主教練伊雲高域在賽前記者會上所言：「我們要懷着夢想去踢比賽，抱着拿分的決心，在場上全力以赴。」

今場50000張主場門票全數售罄，新華社期望國足今場能「不畏強敵、寸土必爭」。（Getty Images）

冀國足「帶着勇氣與對手力拼到最後一刻」

早在兩周前，便有內地網民指今次比賽的50000張門票已悉數售罄，足見中國球迷重視程度。新華社評論直言：「相信球員們都清楚，到現場支持國足的球迷並非全部為了勝利而來，大家都希望看到的，是國足在主場不畏強敵、寸土必爭，帶着勇氣與對手力拼到最後一刻。」

該文續指，國足目前在C組前四的爭奪中暫時佔據主動：「面對這場『非生死戰』，中國隊應放下成績包袱，爭取打出積極的比賽內容，為後面的關鍵戰役積累信心。」

伊雲高域指今場會懷着夢想比賽，不排除爭勝可能。（新華社）

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組形勢

18強賽分為3個分組作賽，每組6隊，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。

中國接連擊敗印尼、巴林獲兩連勝，與澳洲及沙特同得6分，目前因較差得失球排在第4位，C組除實力明顯較強的日本外，其餘5隊出線形勢仍存懸念。