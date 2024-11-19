世界盃外圍賽國足對日本　主帥豪言可爭勝　森保一拒輕敵力爭3分

世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽），中國主場對日本大戰周二（19日）晚8時在廈門上演。

縱使國足在分組賽首循環以0：7慘敗日本，主教練伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯伊萬科維奇）賽前仍滿懷信心，不排除今場有機會取勝，豪言「足球一切皆有可能。」



世界盃外圍賽國足對日本︱被問到有沒有機會戰勝日本，伊雲高域豪言「一切皆有可能」。（新華社）

伊雲高域抱自信迎戰：足球一切皆有可能

9月作客日本慘敗0：7，錄雙方歷史交鋒最大敗仗，不過國足近期接連擊敗印尼及巴林，目前5戰拿到6分，伊雲高域對此表示滿意：「0：7不敵日本後，我們表現愈來愈好。目前在C組我們（積分）只排在日本後面，（排名）非常高。」這名克羅地亞教頭承認日本是世界強隊，但國足在主場已準備充足，不會有一絲膽怯。

有記者問今場有沒有機會戰勝日本，現場傳出一陣笑聲。伊雲高域笑言：「現場大家的笑聲，已說明一些人的想法，但足球就是這樣，一切皆有可能。到球場上認真奮戰，什麼都有可能發生。」

世界盃外圍賽國足對日本︱張玉寧（9號）連續兩仗成入球功臣，但今場確認因傷缺陣。（新華社）

國足傷兵滿營 張玉寧確認缺陣

中國王牌射手武磊上周因傷離隊，張玉寧與阿卜杜外力肩負入球重任，然而連續兩場均有入球的張玉寧，上仗末段因傷退下火線，需由擔架抬離場，日前亦被拍到坐輪椅落機。

伊雲高域確認這名前鋒今場無法出戰，加上阿卜杜外力因累積黃牌停賽，國足鋒線嚴重缺人，賽前內媒便傳出要以「超級後備」王子銘任正選，且只能「泊大巴」堅守。伊雲高域承認多名主力前鋒缺陣，對球隊造成影響：「但球隊正在建立風格，因此要堅持踢法及陣型，不會因傷病而戲劇性地改變。」

世界盃外圍賽國足對日本︱日本周一在廈門全程公開訓練。（新華社）

日本主帥森保一：要暫時忘記上場比賽

作為C組榜首且4勝1和保持不敗，分數遙遙領先，首循環又以7：0大勝國足，日本今場被一致看好，足智彩開出今仗「藍武士」取勝賠率為1.08倍，國足主場取勝則冷至13倍。

即使形勢看來一面倒，日本主帥森保一沒有輕敵，認為首循環大勝中國，已是過去之事：「要暫時忘記上場賽果，這場比賽會從0：0開始，明天我們必須抱着這樣的心態作賽。」

森保一（中）表示球隊要暫時忘記上場賽果。（新華社）

日本周一全程公開訓練，被視為自信表現，森保一解釋此舉是尊重媒體，且希望推廣本國足球文化，但沒有公開球隊戰術內容：「今場是作客比賽，中國隊二連勝狀態正佳，因此我們要繼續分析對手戰術、踢出己隊長處，力爭三分。」

隊長遠藤航在記者會上表示，自己與球隊均狀態出色，即使作客比賽不易，仍期待今場比賽。主力中場之一守田英正，認為中國會在主場作戰下全力爭勝：「但如果他們認為打和便可，某程度可能會讓這場比賽更難應付，（我們）很難同時兼顧進攻及防守。」

世界盃亞洲區外圍賽第三圈C組形勢

18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。

中國接連擊敗印尼、巴林獲兩連勝，與澳洲及沙特同得6分，目前因較差得失球排在第4位，C組除實力明顯較強的日本外，其餘5隊出線形勢仍存懸念。