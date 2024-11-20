世界盃外圍賽｜國足不敵日本表現獲讚賞 主帥伊雲高域：非常自豪
撰文：普利森
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世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，國足主場1：3不敵日本，不過表現比起首循環作客0：7慘負日本時大有改進，主帥伊雲高域（Branko Ivanković）賽後也大表讚賞。
伊雲高域在賽後記招上祝賀日本獲勝，但也指出：「相信他們也感受到這場勝仗不輕鬆，不是按他們所想的輕鬆勝出。」他表示，很滿意球員的表現，「由集訓開始至今，我們面對了傷兵問題，所以我對球員的付出非常自豪。我很滿意球員的拼勁、激情及競爭精神。」
他續指，日本非常強，「我很滿意球員完美地執行了戰術，結果也很正面，大家從比賽過程可以見到，球員們勇敢地在前場逼搶，面對技術很好的對手，我們在執行戰術方面仍做得很好，這也讓我們可以更樂觀地面對之後的比賽。」
同日C組另一場賽事，印尼在主場2：0擊敗沙特阿拉伯，國足暫時排小組尾二的第5名，下一場世盃外將在明年3月作客沙特阿拉伯。
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