利雲度夫斯基披露12年前同意加盟曼聯　不理解2020年金球獎取消

巴塞隆拿的波蘭射手羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski），接受英格蘭退役球星里奧費迪南YouTube頻道的專訪，利雲度夫斯基透露在2012年答應加盟曼聯，但他當時效力的球會多蒙特拒絕放人，令轉會告吹。



利雲度夫斯基表示在2012年答應加盟曼聯，但多蒙特不肯放人。（Getty Images）

36歲的利雲度夫斯基接受里奧訪問，談到2012年有機會加盟曼聯。他說：「我已經同意加盟曼聯，因為如果費格遜打電話給你，你是無法拒絕的，尤其是我那時只是22、23歲。我記得跟多蒙主席的對話，他告訴我，他們需要我，不準備賣我給曼聯，因為我對他們太重要。我在多蒙特過得很開心，但你知道嗎？對方是曼聯，而且是黃金時期的曼聯。」

訪問中，他講到當年收到費格遜的電話，但不太聽得懂對方濃厚蘇格蘭口音的英語，他一味「say yes」並向費格遜表明同意加盟曼聯。

【利雲度夫斯基憶述與費格遜傾電話的過程】

11/12球季是利雲度夫斯基第二季效力多蒙特，34場德甲射入22球，幫助球隊贏得德甲冠軍。在2012年夏天，曼聯主帥仍然是未退休的費格遜，他們雖然簽不到利雲度夫斯基，但從多蒙特收購了香川真司，又從阿仙奴羅致尹佩斯。12/13是費格遜最後一個執教的球季，曼聯贏得英超冠軍。

說到利雲度夫斯基最強的一季，相信是效力拜仁慕尼黑的20/21球季，當季聯賽攻入驚人的41球。利雲度夫斯基也被視為2020年金球獎的大熱門，但大會宣布因為疫情取消了該屆金球獎，令他相當失望。他說：「那一刻，我無法理解。所有聯賽都在舉行，歐聯亦繼續踢，我就覺得為什麼呢？我知道球壇有時就像政壇，因為有足球就會有生意，有生意的地方就會有政治。」

如果金球獎願意在4年後的今日補頒給他，利雲度夫斯基會否接受？他說：「當然要。」

利雲度夫斯基有沒有覺得自己可以跟美斯、C朗拿度相提並論？他坦言自己與後兩者有一段差距，他說：「我會用他們去激勵我向前，去挑戰紀錄，去爭取入球，但不代表我想破他們的紀錄，他們是來自另一個世界的。不過，我都希望緊跟兩人身後，或者在某些方面擊敗他們。我都想自己的名字可以跟他們並列，例如在頒獎禮的候選名單上。」