英超｜坦赫格上月不敵韋斯咸被辭退　韋比承認關鍵十二碼誤判

10月27日曼聯作客1：2不敵韋斯咸的英超賽事，成為壓垮坦赫格（Erik Ten Hag）的最後一根稻草，致使該名主帥被辭退，如今進入新教練阿莫林（Ruben Amorim）時代。該場比賽最後階段，韋斯咸前鋒丹尼艾格斯（Danny Ings）在禁區內被馬菲斯迪歷特（Matthijs de Ligt）撞跌博得十二碼，引來不少爭議。

負責監管英國職業球證的職業球證有限公司（PGMOL）首席球證總監韋比（Howard Webb）在最新一期解說英超賽事焦點判決的節目《Match Officials Mic'd Up》中，認為VAR在這球為誤判：「總括而言，我不認為這應判罰十二碼。」



爭議十二碼導致坦赫格被炒

韋斯咸在74分鐘由前鋒森馬維里先開紀錄，卡斯米路7分鐘後為曼聯追平，臨完場前，艾格斯殺入禁區與曼聯中堅迪歷特相撞倒地，球證庫特（David Coote）初時並未判罰，但經VAR球證奧利華（Michael Oliver）審視後改判12碼。

保雲為韋斯咸主射中鵠，這個補時2分鐘的入球為曼聯帶來聯賽第4場敗仗，令帶隊戰績不佳的坦赫格被炒。

迪歷特完場前被VAR指在禁區內撞跌丹尼艾格斯，因而改判十二碼。（路透社）

韋比：VAR過度集中迪歷特的腳

在節目《Match Officials Mic'd Up》中，韋比認為VAR誤判該次十二碼：「VAR一般情況下很可靠，但今次過度集中迪歷特的腳。（VAR認為）他的腳踢到艾格斯，且沒有碰到皮球，因而覺得球證未判罰十二碼是明顯錯誤。」

這名前英超球證指VAR不應在這時候介入：「我認為這情況下，不論球證判決如何，都應該保留當時場上判罰。總括而言，我不認為這應判罰十二碼。」韋比補充，主球證觀看螢幕時亦知道自己擁有最終決定權：「VAR也是由人去實時分析，他們的判斷也可能有錯，今次便是如此。」他表示要提醒主球證，時刻保持頭腦清醒，重新審視過程時，要問自己是否有需要改變判罰。

重溫該次爭議判罰：

坦赫格：今季已3次受不公對待

可惜韋比這番話已來得太遲，賽果亦無法推翻，如今坦赫格已離任，曼聯改任阿莫林掌帥。該仗賽後坦赫格曾批評VAR出錯：「顯然最好的球隊不總是能勝出，VAR運作得不夠清晰，我們今季已3次受到不公對待。他們作出錯誤決定干擾比賽，令比賽產生很大影響。」

此前對熱刺一役，般奴費南迪斯領紅被逐便被認為是誤判，該判決在賽後被英足總推翻，般奴因而不需停賽。韋比承認誤判，不禁令人去想——假如沒有這球十二碼、曼聯沒有敗予韋斯咸，坦赫格會否仍然在位？只是現實就是一切沒有如果。