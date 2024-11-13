英超｜阿莫林上任曼聯即報喜　左閘缺陣517天後復出有望「夫添」

曼聯新領隊阿莫林（Ruben Amorim）上任即遇好消息，左閘杜維爾馬拉西亞（Tyrell Malacia），因傷缺陣517天後復出，在「紅魔」U21比賽中上陣45分鐘。

雖然利辛度馬天尼斯受傷，暫未知傷勢如何，不過中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）及約羅（Leny Yoro）均有望近期復出，這名葡萄牙新帥或可在國際賽期完結後，即率隊以較理想陣容、甚至是「夫添」出戰。



馬拉西亞傷出17個月後回歸

馬拉西亞近期已頻頻參與曼聯操練。（Getty Images）

馬拉西亞在2022年夏天加盟曼聯，成為球會輪換左閘之一，可這名荷蘭球員正選踢完2023年5月28日的英超煞科戰後，因膝傷需接受手術，至今未出戰任何正式賽事。

他近期多次出現在曼聯集體訓練的照片之中，但遲遲未有回歸消息，至周二（12日）終重返綠茵賽場，為曼聯U21上陣45分鐘，雖最終以1：4不敵哈德斯菲爾德（Huddersfield Town），但對一眾紅魔球迷來說，能看到馬拉西亞復出已是喜訊。

馬拉西亞因傷缺陣17個月後，終重新比賽。（曼聯X）

阿莫林首戰或迎多名傷兵回歸

25歲的馬拉西亞上季缺陣全部比賽，勞基梳爾又大部分時間因傷無法出戰，左閘缺人讓時任領隊坦赫格（Erik Ten Hag）相當頭痛。

傷兵滿營是該名荷蘭教頭經常面對的難題，不過阿莫林似乎運氣稍勝一籌，目前曼聯陣中不少「十字兵」，均有望在國際賽期結束後復出。

阿莫林（左）周三與一眾曼聯球員見面。（曼聯X）

今日過19歲生日的年輕中堅約羅，今夏以接近7000萬歐元轉會費加盟，惟季前熱身賽期間左腳骨折，一直休養至今。他上月已開始恢復訓練，《曼徹斯特晚報》預計他能在今月回歸。

約羅有望今月首次代表曼聯出戰。（Getty Images）

哈利馬古尼上月宣布受傷需要休息數周，該報章亦預計他可在本月復出。日前他在Instagram貼出與隊友高尼爾（Toby Collyer）一同踩單車機訓練的照片，並寫上「很快回來」。

馬古尼也有望在近期復出。（Instagram截圖）

上月初對阿士東維拉後，高比馬恩奴（Kobbie Mainoo）因傷已缺陣4輪英超賽事，包括坦赫格執教最後一場、以1：2不敵韋斯咸一役。日前暫代領隊雲尼斯達萊（Ruud Van Nistelrooy）指，這名中場傷勢正在好轉。

此外，「雲佬」指勞基梳爾的狀況也逐漸變佳，或很快便能參加球隊操練，《曼徹斯特晚報》及《標準晚報》都認為這兩名傷兵能在月尾對葉士域治一仗復出。

利辛度馬天尼斯受傷 狀況成疑

不過阿莫林麾下最近出現另一名傷兵，阿根廷國家隊宣布，中堅利辛度馬天尼斯因傷被排除出國家隊名單，無緣周五及下周三對巴拉圭及秘魯的比賽。

阿根廷Tyc Sports指，這名後衛在周日曼聯以3：0戰勝李斯特城的比賽中被撞傷。他曾在下半場接受過軍醫治療，但最終仍踢足90分鐘，暫未知傷勢如何。

利辛度馬天尼斯疑在對李斯特城一役受傷。（Getty Images）

阿莫林上任首戰，將為24日深夜作客葉士域治，多名傷兵即將復出之下，相信這名新教頭可排出理想陣容，甚至有望以「夫添」出戰。