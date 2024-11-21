轉會｜曼聯新帥欲羅致士砵亭愛將　跟曼城搶20歲新星中堅遇一障礙

到曼聯上任後簽舊部，似乎不是坦赫格（Erik Ten Hag）專利，新教頭阿莫林（Ruben Amorim）或也是如此，法國天空體育報道，阿莫林已跟只有20歲的士砵亭中堅迪奧文迪（Ousmane Diomande）商討轉會事宜。

此子是上季幫助士砵亭奪葡超冠軍主力，被稱為「控球怪人」，更已被曼城睇中一段時間。



傳阿莫林有意收購士砵亭舊部。（Getty Images）

傳阿莫林已接觸士砵亭舊部

阿莫林執教曼聯首場比賽，為本周日（24日）深夜對葉士域治一戰，其上任後一舉一動都被媒體關注，日前便被曝光他在訓練時擺出的3-4-3陣容。

ESPN報道，考慮到英超利潤和可持續發展規則（Profitability and Sustainability Rules，PSRs），曼聯希望該名葡萄牙教頭能以現有陣容作賽，盡量不在冬季引援。不過法國天空體育指，阿莫林已跟士砵亭中堅迪奧文迪接洽，原因是不想讓他被搶走，該名球員亦有意加盟曼聯。

雖然年紀輕輕，但迪奧文迪加盟後憑出色表現迅速成為主力，並保持至今。（Getty Images）

獲多間大球會睇中

今年20歲的迪奧文迪兩年前在丹麥球會米迪蘭特（FC Midtjylland）出道，外借到葡乙球會馬夫拉（Mafra）效力半季後，因表現突出獲士砵亭青睞，冬季加盟後迅速成為球隊正選。

法國天空體育續指，曼城早在他效力米迪蘭特時，已相中這名科特迪瓦中堅。現時士砵亭足球總監維亞拿（Hugo Viana），會在季尾到曼城擔任相同職位，報道便指他屆時會說服舊東家放人。

月初士砵亭以4：1擊敗曼城一役，迪奧文迪便為正選中堅。（路透社）

迪奧文迪加盟後一直在阿莫林麾下擔任主力三中堅之一，上季除國際賽期外幾乎全勤，助士砵亭奪葡超冠軍，並入選球季最佳陣容。月初在歐聯以4：1反勝曼城一役，他便為正選，守住曼城王牌前鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland），使其未能破門。

英國《Metro》指，阿仙奴亦有意購入這名中堅，並引述葡萄牙報章《Record》，指拜仁及車路士都為潛在收購者。

迪奧文迪因出色控傳能力，而被稱為「控球怪人」。（Getty Images）

能攻能守的「控球怪人」

英國運動表現分析師Jack Fawcett在今年2月便曾大讚迪奧文迪，認為他擁有出色身體對抗能力，更稱其為「控球怪人（absolute freak in possession）」。

迪奧文迪能否配得上這稱號？他今季在葡超出戰10場，傳球成功率達94.8%，在聯賽排名第二，曾創造1次黃金機會。從2022年開始征戰葡超至今，他傳球成功率最低一季是剛加盟的2022/23球季，也達90.4%，當時他只得18歲。

作為舊部，迪奧文迪當然適合阿莫林心目中的理想戰術，但高昂違約金或會令曼聯卻步。（Getty Images）

此外，這名1.9米的中堅，今季在葡超已錄31次空中對抗成功，並列聯賽第六位。目前士砵亭在聯賽11戰全勝，攻入39球僅失5球，作為主力中堅的迪奧文迪功不可沒。

不過阿莫林要簽下這名「控球怪人」，除要面對曼城、阿仙奴、車路士和拜仁爭奪外，仍存在一道重大障礙。迪奧文迪在士砵亭的解約金高達8000萬歐元，即使該名中堅更心儀曼聯，近日盛傳「紅魔鬼」不會在轉會市場為阿莫林大開水喉，《每日電訊報》指曼聯近三季稅前虧損高達逾三億英鎊，主管球會的英力士集團為免重蹈坦赫格年代覆轍，未來數個轉會窗只會提供有限度資金讓阿莫林增兵，如此一來迪奧文迪明年一月或被競爭對手挖走。