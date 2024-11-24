英超｜曼城各項賽事5連敗　哥帥創生涯尷尬紀錄：從未遇過這情況

英超第12輪，曼城在主場對熱刺，雖然有主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）續約兩年的消息沖喜，惟「藍月亮」在主場0:4遭熱刺大炒，在各項賽事遭逢5連敗。

哥帥坦承，曼城陷入了他執教8年來的最大困境。



曼城意外地在各項賽事5連敗。（Getty Images）

曼城0:4吞敗後，不僅在英超3連敗，在各項賽事更已連續5場輸波，令他們成為自1956年的車路士後，68年來首支在各項賽事5連敗的英格蘭頂級聯賽衛冕球隊；同時也創下哥迪奧拿教練生涯的最長連敗紀錄，對於剛續約的哥帥來說，未免尷尬。

曼城連敗走勢：

31/10 英聯盃16強（客） 1:2 熱刺

2/11 英超（客） 1:2 般尼茅夫

6/11 歐聯（客） 1:4 士砵亭

10/11 英超（客） 1:2 白禮頓

24/11 英超（主） 0:4 熱刺

哥迪奧拿賽前與熱刺主帥普斯迪高古親切地問好。（路透社）

哥迪奧拿賽後接受英國《衛報》坦承，這是他執教曼城8年以來，球隊的最大困境：「8年來，我們從未陷入過這種情況，現在我們必須贏得之後的比賽的打破這走勢，也許下星期我們的感受，會和現在大有不同。」

談到球隊的問題，他指出：「這一刻，我們的防守很脆弱，雖然開局一如既往地不錯，但我們入不到波、然後還失波，之後再失多幾球，對於我們的心理而言是一大打擊，有點負能量也是正常的。」

哥迪奧拿希望球隊能盡快重返正軌。（路透社）

曼城賽後雖然仍守在聯賽榜第2位，但目前獲23分，已落後榜首、今輪尚未出戰的利物浦5分，也比排在第3至5名、同樣獲22分的車路士、阿仙奴、白禮頓只多1分，形勢嚴峻。哥帥坦言：「最後若我們無法贏（英超冠軍），是因為我們不值得，以往我們能贏是因為我們應得的。現在要做的是對飛燕諾（周二的歐聯賽事），那是最重要的，首先我們要拿到歐聯的出線資格，之後球員的表現會一步一步變好。」

不過，曼城下一場聯賽的對手，正是利物浦，更要到晏菲路作客，他被問到若到時輸給利物浦、雙方分差去到11分的話，是否意味爭標絕望，他直接答道：「是的，若說利物浦能贏的話，是的」。

哥帥也向《曼徹斯特晚報》表示，不會因連敗而作出大變動：「我們連贏4季英超冠軍、也贏了歐聯，難道會因為幾場敗仗就改變一切嗎？我們還是要先從簡單之處入手，嘗試贏回幾場比賽，慢慢地球員的狀態就會回來。」