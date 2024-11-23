美斯望與家人重返巴塞隆拿　「孩子都是加泰人，我自覺屬於巴塞」

球王美斯（Lionel Messi）去年夏天離開歐洲，轉投美職聯球隊國際邁亞密，並助該球會奪常規賽及聯賽盃冠軍。他日前接受加泰羅尼亞電視台專訪時，再次表達對母會巴塞隆拿愛意，稱希望有朝一日回到當地生活。

國際邁亞密主帥馬天奴（Gerardo Martino）周五（22日）宣布因私人理由辭職，盛傳由美斯舊隊友馬斯查蘭奴（Javier Mascherano）接任，似乎是班主留人之舉。



巴塞隆拿將在11月29日慶祝球會成立125周年，《世界體育報》指美斯因日程原因不會出席，但會為當天錄製影片。

雖然離隊數年，美斯仍深愛母會巴塞。（X圖片）

加泰羅尼亞電視台TV3為巴塞今次紀念活動製作紀錄片，預告片中，美斯稱讚該球會近期表現：「目前巴塞令人驚嘆，但這不令人意外，巴塞一向給予年輕球員機會。當你信任他們時，便會獲表現回應，因為他們知道這間球會勝於世上任何一間。」

美斯13歲便越洋加入巴塞青訓，為該球會效力超過20年，至2021年因球會薪酬超出上限，美斯即使自願減薪五成亦無法留隊，無奈離隊轉投巴黎聖日耳門，在最後的記者會上哭成淚人一幕，相信不少球迷仍歷歷在目。

巴塞在2021年財政陷入困難，美斯無奈之下被逼離隊。（Getty Images）

今次專訪中，美斯再次表達對當地喜愛之情：「之前我們必須離開巴塞隆拿及加泰羅尼亞，但我的孩子都是加泰人，我人生大部分時間都在那裏居住。我覺得自己屬於巴塞，我們心裏希望在未來再回去居住。我跟我的孩子、妻子都想念那裏的生活。」

美斯這次放口風，當然未必是表示想轉會回去巴塞，不過他與國際邁亞密的合約，將於2025年底到期。國際邁亞密執行班主馬斯（Jorge Mas）周五表示，會與美斯討論未來決定：「相信2025會奪得多項錦標，並在2026球季及新球場揭幕時，美斯繼續是我們的『10號球員』。」

美斯與國際邁亞密下年尾約滿。（路透社）

主帥馬天奴因個人原因離任，他表示須回阿根廷老家，且短期內無法歸隊。馬斯指會在數日內公布新帥人選，雖未透露具體名字，不過BBC、ESPN等多間媒體都表示很大機會是美斯前國家隊及球會隊友、現任阿根廷U20主帥馬斯查蘭奴，著名足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）更指已經落實。

馬斯表示新帥人選是與美斯討論後決定：「熟悉他及其他球星，在任何方面來說都是優勢。我希望美斯在新帥麾下感到自在。」言語間似乎是希望藉此留住美斯。