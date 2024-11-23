德甲｜哈利卡尼帽子戲法助拜仁大勝　43場狂轟50球破夏蘭特紀錄

德甲第11輪，拜仁主場以3：0大勝奧格斯堡，主力射手哈利卡尼（Harry Kane）包辦3球，助球隊在榜首延續不敗戰績，聯賽形勢一片大好。

這名英格蘭隊長今季狀態大勇，憑藉今次帽子戲法，他僅用43場便攻入個人第50個德甲入球，打破此前由艾寧夏蘭特（Erling Haaland）保持的50場50球紀錄。



夏季易帥時，由般尼領隊高柏尼（Vincent Kompany）接掌教鞭引來過不少質疑。不過這名比利時少帥帶領拜仁成績搶眼，賽前在德甲錄8勝2和，10戰保持不敗。

在高柏尼帶領下，拜仁今季在德甲11保持場不敗。（Getty Images）

此戰拜仁佔據優勢，上半場控球率達8成，但13次攻門均無功而還。換邊之後拜仁繼續圍攻奧格斯堡，終憑一次角球令對方禁區內手球，哈利卡尼操刀中鵠，在63分鐘為主隊打破僵局。

法定時間完結前，基拿比（Serge Gnabry）殺入禁區內從左路傳中，卡尼包抄時被對手從後踢跌，球證觀看重播後決定判罰十二碼，由卡尼再次主射破網。

哈利卡尼被對方從後踢跌搏得十二碼後，親自操刀中鵠。（Getty Images）

雖已快將完場，拜仁未因此而停手，哥列斯卡（Leon Goretzka）第95分鐘送出精準長傳，接應的哈利卡尼在門前跳起將急勁的皮球控至稍微彈高，姿勢頗像德甲聯賽Logo，並將門將「Fake跌」，之後卡尼輕鬆頂入空門，完成加盟後第8次帽子戲法。

哈利卡尼控球動作與德甲聯賽Logo（左上）甚為相似，引來不少球迷熱議。（Youtube截圖）

賽前哈利卡尼10場聯賽攻入11球，與法蘭克福的Omar Marmoush並列射手榜榜首，此戰過後，他今季11場已攻入14球。加上上季32場入36球，僅用43場便達成德甲50球成就，打破此前由夏蘭特保持的50場50球紀錄。

主帥高柏尼賽後大讚哈利卡尼：「這就是為什麼與他交手如此困難；你能整場都凍結他，但最終空間一打開他便能入波。他總是能知道自己何時獲得機會，然後入波。」

哈利卡尼加盟拜仁後僅用43場，便攻入個人第50個德甲入球。（Getty Images）

加盟拜仁後，哈利卡尼成為球隊的十二碼劊子手，且16次主射全數化為入球。隊友甘美治（Joshua Kimmich）便指從未看過他失手：「我們十分信任他，他也能回報這份信任。他處理十二碼的能力非常出色，外界總以為（射入十二碼）很容易，但並非如此。」

此外，哈利卡尼今季各項賽事已攻入20球，為目前歐洲五大聯賽中最多，比巴塞隆拿的利雲度夫斯基多1球。目前拜仁在聯賽不敗戰績已延續至11場，多踢1場下，暫以29分排在榜首，領先第2位的RB萊比錫8分，形勢一片大好。若拜仁能保持表現，這名英軍隊長今季有望打破生涯無冠「魔咒」。

哈利卡尼賽後指球隊將迎重要一周：「我們在歐聯對完PSG後，會在聯賽對多蒙特，再之後是德國盃對利華古遜。現在我們狀況及感覺不錯，應要保持這個氣勢。」

拜仁目前在德甲積分榜形勢一片大好，哈利卡尼有望今季打破無冠魔咒。（路透社）

拜仁未來三場比賽

11月26日深夜4時 巴黎聖日耳門（歐聯）

11月30日深夜1時半 多蒙特（聯賽）

12月3日深夜3時45分 利華古遜（德國盃16強）

