重劍世界盃｜港隊溫哥華站摘兩銅　何瑋桁締歷史男重首登頒獎台

香港劍擊隊在溫哥華站重劍世界盃締造歷史，何瑋桁與佘繕妡攜手打入男、女子重劍個人賽的四強，踏上頒獎台。



劍擊｜2024/25國際賽開鑼 世界盃/大獎賽賽程+焦點+港隊名單

佘繕妡在溫哥華站回勇，首度打入世界盃四強。（中國香港劍擊總會圖片）

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溫哥華站重劍世界盃與香港公開賽同期舉行，佘繕妡因而成為唯一參加溫哥華站的港隊女將，她上站意外未能在阿聯酋站打入正賽，幸好在今站回勇，小組賽全勝晉級，正賽連挫波蘭劍手Kinga Zgryzniak及韓國的李慧仁，打入16強。「佘佘」面對羅馬尼亞劍手Alexandra Predescu，以8：7再下一城，惡鬥今站頭號種手意大利的莉絲（Giulia Rizzi），佘繕妡再以一劍取勝，以10：9殺入四強，即使其後不敵韓國名將宋世羅，佘繕妡依然取得生涯首面世界盃獎牌。

何瑋桁同樣是首度踏上世界盃頒獎台。（中國香港劍擊總會圖片）

巴黎奧運代表何瑋桁在溫哥華站憑世界排名直入正賽圈，連續兩場以15：8淘汰烏克蘭及哈薩克劍手，連續兩站打入16強。瑋桁與摩洛哥劍手艾哥特（Houssam Elkord），這名港隊代表激戰以15：14取勝晉級，然後在8強再以15：10擊敗日本劍手淺海聖哉。

何瑋桁與西班牙劍手Eugeni Gavalda爭入決賽，次節一度落後4分，瑋桁第三節力追，惜以13：15憾負，無緣決賽，但4強已足夠並列季軍，生涯首次踏上世界盃頒獎台。

2024/25劍擊國際賽賽程