英超｜車路士作客兩球輕取李斯特城 安素首度單場同時傳射建功
撰文：陳智深
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經過國際賽期休戰後，英超本周重燃戰火。本港時間周六頭場車路士作客李斯特城。
車路士藉尼高拉斯積遜在上半場15分鐘突擊，與安素費南迪斯一次傳送後，皮球輾轉再落在他腳下門前輕鬆射入成1：0領先。其後未有紀錄，車路士1球領先返回更衣室。
下半場主隊李斯特城加強攻勢但未能破門，至75分鐘，尼高拉斯積遜射門不入，安素費南迪斯快步補中，車路士領先至2：0。今次是安素費南迪斯英超上陣第57場以來，首次在單場同時錄得助攻和入球。
至下半場補時3分鐘，主隊卜比列特入禁區後被客軍羅美奧拉維亞侵犯，球證判罰12碼，李斯特城由佐敦阿休操刀中鵠，臨完場追成1：2，最終車路士以此比數作客全取3分。
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