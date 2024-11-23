WTT乒乓總決賽｜林詩棟四強激戰張本智和7局憾負　決勝局8度同分

WTT乒乓總決賽（又稱年終賽）男單4強戰，中國選手林詩棟與日本的張本智和激戰七局，惟最終刁時不敵對手無緣決賽。



林詩棟今季狀態出色，此次總決賽，先在16強以3：1淘汰法國「眼鏡兄」阿歷西斯勒邦（Alexis Lebrun），8強再直落3：0擊敗德國的邱黨，於4強硬碰日本球手張本智和。

林詩棟在8強以3：0橫掃德國球手邱黨晉級。（微博圖片）

雖然上月在亞錦賽男單決賽時不敵張本智和，且歷史交手戰績1勝3負處於下風，但林詩棟今戰初段表現大勇，首局先連取7分以11：6贏下首局後，再以11：3領先局數至2：0。

賽前林詩棟曾表示，希望在張本智和主場奪冠，不過第三局張本智和重拾節奏，以11：8扳回一局，第四局更是在落後5：7時連得5分，再以11：8追成局數2：2平手。之後兩人展開激戰，第五局5次同分，且需打到「刁時」，本已連得兩分的林詩棟此時再連贏兩球，以12：10贏得第五局。

兩人打得難分難解，不少球迷在網上大呼：「心臟受不了」。（微博影片）

然而第六局張本智和發揮神勇，全程將林詩棟壓制，並以11：5將局數追平至3：3，將比賽拖至決勝局。

第七局兩人打出精彩對局，「梅花間竹」地8次打至同分，且10：10再次需要刁時，惟林詩棟未能阻止對手連續得分，以10：12輸掉決勝局，張本智和以局數4：3進入決賽，對手將鬥另一中國球手「一哥」王楚欽。

張本智和最終險勝林詩棟晉級決賽。（WTT微博）

女單方面，王曼昱在四強以4：3淘汰羅馬尼亞美女球手施素絲（Bernadette Szocs），另一邊的陳幸同則在國乒內戰中以4：0擊敗王藝迪，中國已確定包辦女單金銀牌。