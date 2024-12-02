港足東亞錦外圍賽決選20人　中超兵陳晉一孫銘謙落選　中場僅4人

東亞足球錦標賽外圍賽將會在12月8日至17日在香港舉行，香港足球代表隊今（2日）公布決選名單。



主教練韋斯活於初選30人名單中剔除10人，包括兩位效力中超的球員陳晉一和孫銘謙，其餘落選的包括艾里奧、周子謙、杜俊暉、林衍廷、胡晉銘、馬斐、潘沛軒及伍瑋謙。

港隊12月8日會先於分組賽對蒙古，至12月14日再對中華台北，爭取小組首名出線決賽，與澳門或關島爭奪明年7月於韓國舉行的決賽周入場券。

東亞外前最後一場熱身賽，港足友賽擊敗毛里求斯。（資料圖片／盧翊銘攝）

港足東亞錦外圍賽決選名單：



守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）

後衛：周緣德（大連英博）、亞歷斯祖（東方）、費蘭度、鐘樂安（傑志）、杜度（理文）、尼高拉斯（大埔）、徐宏傑（雲南玉昆）

中場：余在言（東方）、顏卓彬（傑志）、黃威（理文）、陳肇鈞（大埔）

前鋒：吳宇曦（東方）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）



東亞錦標賽外圍賽分組



A組：澳門、關島

B組：香港、中華台北、蒙古

