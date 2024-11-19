港足挫10人毛里求斯　艾華頓施招牌燙射　2016年後首嘗三連勝

香港足球代表隊周二（19日）晚於旺角大球場鬥非洲兵毛里求斯，作為下月東亞足球錦標賽外圍賽前最後一場友賽。

最終港隊憑艾華頓施招牌左腳燙射破門兼搏得對手被逐，在4604名球迷見證下贏波，相隔8年再錄得三連勝走勢。



比起上場對菲律賓，港隊正選僅得一個變動，由黃威取代余在言踢進攻中場，根據統計網站transfermarkt，黃威第50次代表港足上陣。去仗有波入的安永佳跟艾華頓繼續領銜鋒線，葉鴻輝鎮守大門，鐘樂安、周緣德、陳晉一及費蘭度的四人防線不變，顏卓彬、史提芬彭利拿與祖連奴也穩佔正選席位。

毛里求斯正選名單中的前法國U21後衛路斯，及效力韋斯咸U18的中場卡利斯迪，算是隊內最有名氣的球員。

今場比賽有4604名球迷入場。（盧翊銘攝）

港隊今仗由黃威取代余在言。（袁志浩攝）

本港氣溫今日轉涼，晚上更跌至19度，加上受熱帶氣旋萬宜影響，場內冷風陣陣，雨勢時細時大。客隊雖然開賽8分鐘有前鋒萊昇單刀，但葉鴻輝出迎夠快化險為夷。

戰至11分鐘，周緣德後場帶球推進連過幾關，再分邊至右路的艾華頓，這位翼鋒推入中路施招牌左腳內彎射球，皮球直飛死角破網成1：0。

艾華頓招牌射門助港隊先開紀錄。（盧翊銘攝）

艾華頓之後更落力回防，追波助港隊重奪控球權，獲全場拍掌兼歡呼；此子30分鐘左路近底線左腳抽射補中，卻僅僅柱邊出界，42分鐘更搏得對方後衛高連兩黃一紅被逐。

另一位港隊焦點球員是傷癒後首度為港隊擔正的黃威，這位中場憑出色護波能力，多次假動作避開對手再作致命傳送，他完半場前再開出角球，造就鐘樂安於混戰中起腳抽射，只是皮球越楣而過。

黃威為港隊第50次上陣。（盧翊銘攝）

費蘭度繼續成為防線重心。（袁志浩攝）

下半場港隊接連換入孫銘謙與亞歷斯祖，在多踢一人下，港隊已佔球賽主導權，奈何孫銘謙、祖連奴兩翼頻頻突破、傳中或起腳均無法炮製入球，而對手攔截時也未有「收腳」，多次犯規踢跌港隊球員，部份人更需要軍醫入場治理。

毛里求斯補時階段一度頭槌破門，但旁證舉旗示意越位在先，引來球員包圍激動投訴，有客隊球迷更衝入場內揮動毛里求斯國旗。

港隊最終在尾段全場近4600名球迷高呼「Let's go Hong Kong」下維持1：0勝果，自2016年10月後再錄得三連勝，乘此走勢迎接下月8日開鑼的東亞足球錦標賽外圍賽。屆時港隊會與蒙古跟中華台北先踢單循環分組賽，若首名晉身決賽，即可與另一組首名爭逐明年決賽周入場券。