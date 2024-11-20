港足｜東亞錦標賽外圍賽初選名單公布 12.6展開集訓
撰文：高詩琦
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東亞足球錦標賽外圍賽將會在12月8日至17日在香港舉行，香港足總周三（20日）公布30人初選名單，新秀馬斐繼續入選，而12月初要出戰亞冠盃的東方、理文球員，及上海申花後衛陳晉一，也在名單之上。
東亞錦標賽外圍賽將會由6支球隊參加，決出一個決賽周資格，當中包括港隊、朝鮮、中華台北、澳門、蒙古和關島。獲得資格的球隊，明年7月將赴韓國出戰決賽周，與東道主韓國、日本和中國爭冠，主辦城市未定。港足在2019及2022都出戰決賽周（2022年為是憑排名獲資格），今次力爭連續三屆參加決賽周。
香港足總已公布30人大軍名單，雖然東方、理文和中超上海申花到12月初，仍分別要出戰亞冠二或亞冠精英聯賽，但有關球員仍有獲徵召，球隊將在12月6日開始集訓、8日出戰第一場分組賽對蒙古。初選名單如下：
守門員：葉鴻輝（東方）、伍瑋謙（冠忠南區）、謝家榮（大埔）
後衛：周緣德（大連英博）、亞歷斯祖（東方）、費蘭度、艾里奧、鐘樂安（傑志）、周子謙、杜度（理文）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、徐宏傑（雲南玉昆）、杜俊暉
中場：孫銘謙（滄州雄獅）、林衍廷、余在言（東方）、顏卓彬（傑志）、黃威、胡晉銘（理文）、陳肇鈞（大埔）
前鋒：吳宇曦（東方）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、馬斐、潘沛軒、祖連奴（傑志）、艾華頓（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、米高（VfR Mannheim）
東亞錦標賽外圍賽分組
A組：朝鮮、澳門、關島
B組：香港、中華台北、蒙古
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