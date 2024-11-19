港足小勝而回 尾段老鼠拉龜惹鼓譟 主帥：贏多少球都是贏
撰文：袁志浩
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香港足球代表隊周二（19日）擊敗毛里求斯，然而尾段港隊即使多打一人，表現亦如「老鼠拉龜」，無法再添紀錄之餘而一度差點被追平，一度惹來球迷鼓譟。
港隊小勝毛里求斯1：0，自2016年10月後再錄三連勝走勢，主教練韋斯活賽後與球迷互動期間主動提到這項「創舉」，更帶動球迷叫新口號「Westwood In」，獲港隊擁躉高歌「We love you Westwood, we do」和應，「我不認為自己需要向外界證明什麼。」韋斯活在賽後記者會上說。
然而港隊自上半場42分鐘起已多打一人，換邊後壓在對方半場狂攻卻顯得「老鼠拉龜」，終再無增添紀錄，尾段更幾乎被對手追和。港隊球員見狀為求穩陣，一度改於後場「猜波」，引來球迷鼓譟、高呼「上呀」。
韋斯活對此表示，港隊下半場由右翼衛亞歷斯祖入替防中顏卓彬，尾段以翼鋒吳宇曦取代守將陳晉一，都明顯想爭取入球，否則球隊大可以換入杜度或改踢五後衛，只求穩住勝果。
「當下可能球員被對方的攻勢嚇一嚇，所以想保持控球在腳。」他為麾下解釋。「雖然我們想贏得有說服力，但我們要踢得小心，因為無論贏1：0或2：0，都是一場贏波。若然球隊因為踢得愚蠢被追平，相信球迷會更失望。」
他認為球員也藉此上了一課，皆因接下來即使是東亞足球錦標賽外圍賽，抑或是亞洲盃外圍賽第三圈，港隊都可能會遇上有球隊死守，「我們未試過在對手踢少個、縮後防守下比賽，所以要學習尋找空位、令球隊踢得更舒服。」
對於下月在主場出戰東亞錦外圍賽，韋斯活透露明日將向約30名球員的所屬球會發信。然而部份外流內地的港將屬自由身、沒保險在身，而東方與理文也要參與亞冠二比賽，當中東方大軍作客廣島後於12月6日（即首戰前兩日）才返港，韋斯活表示，會視乎球員意願及球會回應再作考慮，「我會平衡各方面後，做一個對大家最好的決定。」
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