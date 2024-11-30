香港2024世界跆拳道品勢錦標賽　一文認識何謂品勢+賽程+購票連結

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽首度落戶香港，這項兩年一度的跆拳道盛事，11月30至12月4日在紅磡香港體育館（紅館）上演，香港跆拳道隊精銳盡出，超過50名港將將與接近80個國家及地區、近1200名好手，爭逐各個組別的世界級殊榮。

普羅大眾對於跆拳道「品勢」或許有點陌生，本文將介紹這項力量和美學結合的運動，以及今屆世錦賽賽程、港隊參賽名單及售票等詳情，一起入場支持香港運動員。



1997年，香港曾經主辦世界跆拳道錦標賽，當時為搏擊項目。27年後，香港再創歷史，首度舉辦世界跆拳道品勢錦標賽，賽事由11月30日至12月4日在紅館舉行。

對香港普羅大眾來說，跆拳道品勢十分新鮮。（世界跆拳道總會圖片）

跆拳道品勢是什麼

品勢是其中一種跆拳道項目，與空手道的「形」相若，由不同的跆拳道基本動作組成套拳。大眾對跆拳道的印象或許是踢腳對打的畫面，但品勢漸漸隨搏擊的發展步伐，成為競技項目。2006年，第一屆世界跆拳道品勢錦標賽在首爾舉行。

品勢分為「公認」及「自由」兩種。「公認」品勢是跆拳道的固定套路，以一系列傳統動作而成，有助選手們提高動作的流暢性及精準度。一套品勢包含20至30個動作，其後「公認」品勢慢慢演化，在傳統動作中加入現代音樂及舞蹈元素，以及選手們個人設計的動作，變成「自由」品勢。「公認」和「自由」均列入今屆世錦賽的競賽項目。

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽競賽項目

今屆的品勢世錦賽將舉行42個項目，「公認」品勢分成個人賽﹑混合雙人賽及團體賽，從小朋友至老人家都可參加，分為8個不同的年齡組別，少年組（12-14歲）﹑青年組（15-17歲）﹑成年組（30歲以下）﹑40歲以下組﹑50歲以下組﹑60歲以下組﹑65歲以下組及65歲以上組。

至於自由品勢，同樣分為個人賽﹑雙人賽及團體賽，年齡方面只分兩組，17歲以下及17歲以上。

品勢世錦賽設有8個不同的年齡組別，老中青選手皆可參加。（趙子晉攝）

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽參賽隊伍

今屆世錦賽吸引78個國家及地區近1200名選手來港角逐，傳統勁旅韓國、美國、墨西哥、巴西、西班牙、埃及、中華台北及印度等均派員出戰。

負責品勢隊的中國香港跆拳道協會技術委員會副總監蔡創成指，當隊員們得知有機會在紅館獻技時，立即積極備戰。（趙子晉攝）

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽港隊陣容

香港隊作為主場隊伍，當然精銳盡出，派出54人分別出戰36個項目。負責品勢隊的中國香港跆拳道協會技術委員會副總監蔡創成指，當隊員們得知有機會在紅館獻技時，立即積極備戰，即使今次未能出戰的隊員，同樣協助隊友訓練，全隊上下一心，力爭佳績。

香港隊以往甚少「夫添」出賽，難得今次主場獻技，雲集老、中、青一同登場，機會難逢。蔡創成相信，小將們經歷今次大賽後，成長將會更快，有利白港跆拳道發展。

說到香港隊的「成績擔當」，是男子成年組個人賽的呂靖楠。蔡創成表示，呂靖楠作為主將，將以八強為目標，並有力衝擊獎牌。男子65歲以上組別的楊志英，同樣是今屆焦點港將之一。

香港隊精銳盡出。（趙子晉攝）

香港隊名單｜「公認」品勢

個人賽

男／女子少年組：蔡保恒／伍家澄

男／女子青年組：溫子鍵／劉子琦

男／女子成年組：呂靖楠／李子晴

男／女子40歲以下組：歐其煬／江麗莉

男／女子50歲以下組：王忠義／王翠雯

男／女子60歲以下組：歐傑東／馬卓敏

男／女子65歲以上組：楊志英



混合雙人賽

少年組：吳逸晞、黃逸彤

青年組：紀朗、吳嘉楹

30歲以下組：陳頌賢、陳家誼

50歲以下組：周永雄、江麗莉

60歲以下組：郭志權、楊燕卿



團體賽

男／女子少年組：李肇庭、霍浚偉、蔡保恒／羅子晴、張樂晴、伍家澄

男／女子青年組：紀朗、溫子鍵、馬浩鈞／冼晴、劉子琦、吳嘉楹

男／女子成年組：劉浩賢、呂靖楠、陳頌賢／朱洛儀、陳家誼、李子晴

男／女子50歲以下組：鄭嘉富、歐其煬、周永雄／伍膺芷、王敏珊、王翠雯

男／女子60歲以下組：歐傑東、郭志權、陳景年／馬卓敏、楊燕卿、謝嘉雯



香港隊名單｜「自由」品勢

個人賽

男／女子17歲以下組：黃焯彥／嚴芷晴

男／女子17歲以上組：蔡卓研／張嘵雯



混合雙人賽

17歲以下組：葉諾桓、蔡得宜

17歲以上組：黃焯賢、鍾嫚真



團體賽

17歲以下組：熊梓灝、劉澤亨、葉康然、蔡天恩、吳思雨、何昕穎（後備）

17歲以上組：黎朗言、張啟冲、戴駿軒、葉潁欣、陳詩淇、張嘵雯（後備）



香港2024世界跆拳道品勢錦標賽賽制及賽程

品勢世錦賽採用淘汰賽形式，選手單對單對壘。「公認」品勢中，將在8種套路中抽選，從64強、32強直至決賽，決出冠軍。

立即點擊品勢世錦賽賽程表

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽售票詳情

香港2024世界跆拳道品勢錦標賽票價分為100元、80元及50元，即日起在城市售票網發售。