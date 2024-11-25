香港劍擊公開賽｜17歲薛雅致登頒獎台　走出自我懷疑領悟比賽真諦

「你會問我咩問題，等我先準備一下。」首次打入香港公開賽四強的女子佩劍小將薛雅致（Jane），最終摘季而回，她帶點焦急地問，當這名17歲的小妮子開始以半中半英回答問題，她的疑慮其實是過慮，薛雅致滔滔不絕地訴說這一年如何在難關中尋找解決方法。



「薛氏姊妹」是近年香港女子佩劍的新力量，胞姊薛雅齊（Summer）已經是港隊的常規成員，現時穩佔香港排名第一，至於17歲的胞妹薛雅致，在本地青年（20歲以下）排名第三，是本地分齡賽頒獎台的常客，過往多次兩姊妹一同領獎，偏偏在公開賽就是只差一點。

薛雅致。（趙子晉攝）

薛雅致在小組賽僅失4分，以頭號種子身份殺入淘汰賽，Jane在首圈輪空後，先以15：12力克新加坡劍手，其後與黃靖芯爭奪四強席位，二人對上一次在今年的挑戰盃交手，當時Jane以大比數落敗，今場在決賽台上交手，戰況不如上次般一面倒，雙方比分緊咬，最後拉鋸至14：14，劍道後方的Summer不斷叫胞妹要有信心。直至最後一分，Jane在對攻時較快擊中對方得分，裁判翻查錄像後，確認薛雅致得分，晉級四強，她激動地坐在劍道上狂呼。

「I finally did it!」（我終於做到了）是薛雅致完成八強賽後的第一句說話，她不單止獲得生涯首個本地公開賽獎項，更是低潮過後的成果。

薛雅致力挫隊友黃靖芯，首度登上公開賽頒獎台。（趙子晉攝）

2024年，是薛雅致充滿挑戰的一年，Jane希望在最後一年的少年組（17歲以下）賽事拿下佳績，在亞青及世青分別在32強及64強止步，無緣獎項，她卻跌入自我懷疑的循環，不斷問自己「點解自己又唔得」﹑「我的劍擊究竟出現什麼問題」。

薛雅致的鬥心很強，每次比賽都以頒獎台為目標，久而久之，她的目光只放在成績上，Jane卻忽略了要先打好每一分，才有機會取得心中想要的成績。當自己不斷內耗的時候，薛雅致尋求專業人士的幫助，半年前開始與運動心理學家見面，對方當時提醒她，「先做好自己，成績自然來，獎牌是個獎勵」。

Jane自言是個固執的人﹑不容易接受別人的意見，但為了自己的劍擊生涯也要慢慢改變自己，不斷自我對話，「別人是想你好，所以要聽」。

薛雅致的鬥心向來很強，卻慢慢忽略了自己如何做好自己。（趙子晉攝）

胞姊薛雅齊是Jane的最強後盾。（夏家朗攝）

除了劍擊，Jane需要應付公開試，為此她暫停練習近3個月，這個空檔除了溫習外，同時讓她有空間反思。每日向着同一目標奔跑，或許未能看清大局，當她暫時離開劍擊時，後退一步，卻更容易找到答案，「比賽前，好多時候都不清楚自己的戰術是什麼﹑有什麼方法取分，沒有任何想法就開始比賽，就像漫無目的地出賽，那麼成績一定不好」。

薛雅致慢慢想通﹑解開心中的結，加上花更多功夫鑽研戰術上，Jane逐漸走出困局。上月的釜山站青年世界盃，她與隊友一同登上團體賽的頒獎台，締造港隊女子佩劍的歷史，她更加相信，只要做好自己就有成績的想法。

「有獎牌值得開心，就算我失落獎牌也沒有問題，只要在比賽中做好每一個細節，出手﹑弓步﹑戰術等都盡力做好就可以了，更重要的是，需要勇於面對本身的問題，再尋找解決方法。一場又一場的落敗，令我們獲得更多的經驗，同時成為下次勝利的養份。」

劍擊．青年世界盃｜港隊女佩勇挫中國日本摘銅 團體賽首登頒獎台

薛雅致（右）在四強戰與朱詠翹激戰，惜最終一劍憾負，無緣決賽。（夏家朗攝）

薛雅致的劍擊生涯走了7年，如今登上公開賽的頒獎台，達成其中一個成就，尤其是經歷過今年初的信心低落的低潮，這個季軍變得更可貴，高興感覺非筆墨可形容，她更確信自己是可以的。

「今年經歷很多起跌，曾經對自己沒有信心，這個季軍是肯定自己的能力，『其實自己比想像中強大』，早前的釜山青年世界盃後，我更確信自己是可以的，因為我接觸劍擊7年，我了解這個遊戲的玩法，打比賽勝負的分野在於心態，如果信心不夠就不要上場，『Not having信心是so蠢』（對自己不夠信心是很愚蠢），一定要相信自己。」

薛雅齊稱霸香港公開賽女子佩劍，同時獲得1萬港元獎金。（中國香港劍擊總會圖片）

薛氏姊妹首度在公開賽一同登上頒獎台。（受訪者提供）

香港公開劍擊錦標賽次日戰績



女子重劍

冠軍：洪莉翔（中華台北）；亞軍：朱嘉望；季軍： 張淅蕾、陳祉澄



女子佩劍

冠軍：薛雅齊；亞軍：朱詠翹；季軍：薛雅致、劉穎怡



男子花劍

冠軍：陳致傑（中華台北）；亞軍：原子舜；季軍：GREGORI NATHAN PHILIPPE、許皓竣

