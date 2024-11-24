香港劍擊公開賽｜台劍手次日奪兩冠　前世少銅牌決賽挫朱嘉望

一連兩日的「香港公開劍擊錦標賽」完滿結束，訪港參賽的中華台北劍手成為大贏家，分別稱霸男子花劍及女子重劍。在張家朗、蔡俊彥等港將缺陣下，台灣劍手陳致傑依然決定來港參賽，最終突圍而出，贏得男子花劍冠軍。這名台灣劍手直言，即使兩大港將缺陣，香港的劍擊比賽水平仍然高，可以助他寓賽於操。



香港劍擊公開賽｜符妤名棄國際賽留港封后 男重兩將命途各異

香港劍擊公開賽次日舉行男子花劍、女子重劍及女子佩劍的公開組賽事，亞洲國際博覽館5號館的人流比日前少，而男花及女重兩大重頭戲，因為與劍擊世界盃撞期的關係，張家朗、蔡俊彥、佘繕妡等本地星將缺陣，星味稍為暗淡，卻成為本地新星衝獎的大好機會，有不少新名字登上頒獎台，正如男子花劍的許皓竣（15歲）及原子舜（18歲）。

18歲的原子舜首度殺入本地公開賽的決賽。（趙子晉攝）

香港劍擊公開賽｜台劍手陳致傑復出首戰封王

站上香港公開賽男子花劍頒獎台最高一級的，是來自中華台北的陳致傑，這名台灣劍手自今年6月的亞洲錦標賽後，一直養傷，直至近一、兩個月才重拾花劍訓練，今年香港公開賽是陳致傑接近半年來的第一個正式比賽。

23歲的陳致傑在小組錄得5勝1負，以17號種子身份晉級淘汰賽，接連擊敗中國及香港的劍手後，迎來今日最大挑戰，與頭號種子林浩朗碰頭，陳以15：13力克對手晉級八強，緊接再擊敗澳門的許文傑及GREGORI NATHAN PHILIPPE，在決賽與原子舜爭標，結果陳致傑以15：7輕取對手，贏得香港公開賽冠軍，同時獲得1萬港元的獎金。

即使是久休復出，陳致傑都未遇太大壓力。（夏家朗攝）

「很大部分是運氣。」陳致傑賽後謙虛地說，並滿意復出首戰的表現，「其實我今次打（比賽）沒有太大的期望，畢竟是久疏戰陣，今次來港原本想拾回比賽的狀態及手感，為了兩星期後的日本站花劍世界盃作準備，今天都發揮得不錯，與受傷前有6成左右的狀態吧，奪冠是額外的收穫。」

香港公開賽與突尼西亞站世界盃同期進行，就算張家朗、蔡俊彥等港將缺陣，陳致傑選擇來港，他坦言是寓賽於操，「始終休息一段頗長的時間，世界盃的水平對現時我的狀態差太多，所以想透過今次比賽提升狀態，而即使沒有他們（張家朗、蔡俊彥等），香港比賽的水平依然不俗，對我的賽季甚有幫助。」

香港公開賽次日賽事雖比首日早完成，大約9點前完成所有賽事，但原定在晚上返回台灣的陳致傑，笑言飛機已走，只好在香港留多一晚，幸好有獎金「補助」。陳致傑返台後，下周將會再出發日本，會合香港隊一同在日本集訓。

陳致傑以今次香港公開賽為兩星期後的日本站世界盃備戰。（夏家朗攝）

除了陳致傑，另一名中華台北劍手、女子重劍的洪莉翔同樣揚威香港公開賽，這名17歲的台灣小將曾經在上年摘下世少個人銅牌，成為台灣第一人，早前10月底的世界中學生運動會同樣奪冠，這名台灣新星初次來港參加公開賽。洪莉翔在淘汰賽過關斬將，四強擊敗陳祉澄，與港將朱嘉望爭冠，並以15：13取勝奪冠。

「Moonie（朱嘉望）的進攻甚有威脅，只是今天她的發揮不算太好，我才僥倖贏冠軍。」洪莉翔謙虛地說，她過往不時赴歐洲交流，戰績上逐漸提升，而她將會留港一星期，在香港體育學院跟操，準備下周末的重劍青年世界盃香港站，並以16強為目標。

台灣劍手成為香港公開賽次日的大贏家。（趙子晉攝）

薛雅齊在女子佩劍擊敗隊友朱詠翹奪冠。（夏家朗攝）

香港公開劍擊錦標賽次日戰績



女子重劍

冠軍：洪莉翔（中華台北）；亞軍：朱嘉望；季軍： 張淅蕾、陳祉澄



女子佩劍

冠軍：薛雅齊；亞軍：朱詠翹；季軍：薛雅致、劉穎怡



男子花劍

冠軍：陳致傑（中華台北）；亞軍：原子舜；季軍：GREGORI NATHAN PHILIPPE、許皓竣

