亞冠二︱理文新帥上任後首戰 作客越南大敗而回 分組賽連輸五場
撰文：袁志浩
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亞洲足協亞冠次級聯賽（亞冠二）分組賽第五輪，理文在新帥賀蘭特上任後首度出戰，作客越南南定FC，雖然球隊嘗試新陣式，但最終仍輸0：3，分組賽五連敗。
理文雖然已提早出局，但在新帥賀蘭特麾下首仗依然盡遣羅沙、安尼亞、艾華頓、保利臣等主力，傷癒後狀態愈來愈好的黃威擔正兼戴上隊長臂章，值得一提，翁煦濤取代日援立花稜也任正選左閘。
本為港足助教的賀蘭特也許是參考了港隊戰術，今仗進攻時把中堅杜度推前至中場，形成三中堅，防守時則回復四後衛陣式，可是進攻未見其效，杜度回防不及倒令防線出現空位。
11分鐘，南定FC外援盧卡斯施華禁區頂炮彈式遠射死角破網，然而此子慶祝時跳起落地卻受傷，終被換走。戰至29分鐘，南定長傳轉向予阮文偉入楔，周子謙回身追至把皮球剷走不遠，蘇文武衝前抽入成2：0。
理文防線完半場前更在無壓力下犯錯，翁煦濤接應門將陳嘉豪傳球時控甩腳，對手偷波後由拉菲爾臣單刀射高，但射門完成後他疑被陳嘉豪撞到，球證照樣判罰十二碼，拉菲爾臣操刀得手，理文半場落後0：3。
54分鐘，保利臣殺入禁區後橫傳，安尼亞無人看管下燙射，但皮球省中出迎封位的守門員高出。到69分鐘，翼鋒艾華頓右路再施招牌扣大位左腳勁射，只不過埋門中楣彈走。
結果理文輸0：3，分組賽五輪至今全數落敗，最後一輪會回到主場，於下月4日對新加坡代表淡濱尼流浪。
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