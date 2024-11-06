亞冠二︱理文再反勝為敗　不敵曼谷聯四戰全負　提早兩輪小組出局

亞洲足協亞冠次級聯賽（亞冠二）分組賽，香港代表理文半場雖然憑幸運球領先，但換邊後被連入四球，終輸波提前兩輪分組賽出局。



賽前三戰全敗的理文若今場再輸波，幾乎可肯定無緣晉級，球隊收起主力陳嘉豪、周子謙、胡晉銘、立花稜也與安尼亞，改派梁興傑把關，傷癒的黃威跟國腳級中場夏馬特擔正，由羅沙及艾華頓負責攻堅。

理文收起部份主力。（理文提供）

作客的理文上半場被曼谷聯狂攻，控球率僅得約四成，對方射門次數更高達16次，「黃黑軍團」35分鐘已要換走表現一般的金旻奎，由立花稜也入替。直至41分鐘，理文卻先開紀錄，黃威直線傳予羅沙推至禁區頂燙射，皮球省中艾華頓改變方向入網，半場領先1：0。

羅沙幸運球助理文領先。（理文提供）

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下半場理文以安尼亞換走夏馬特，57分鐘再一次打突擊，黃威分邊至艾華頓腳下，這位翼鋒第一時間左腳勁射割草式地波，但僅僅柱邊出界。66分鐘，曼谷聯左路罰球斬至前柱，薜高域搶點被梁興傑飛身托出底線，但1分鐘後，這位中鋒即接應底線傳中撞射破網，這至1：1平手。

前港足主教練安達臣亦在場。（理文提供）

曼谷聯73分鐘由札魯農簡射入反超前，加上艾沙卡尼與薜高域再建功，結果理文輸1：4，繼第二輪作客新加坡代表淡濱尼流浪反勝為敗後再次遭逆轉。

而在越南球隊南定FC尾段絕殺、3：2擊敗淡濱尼流浪下，賽後0分排榜尾的理文已提早兩輪宣告出局。理文餘下兩場「例行公事」，將於11月27日作客南定，再於12月4日主場對淡濱尼流浪。