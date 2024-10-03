亞冠二︱東方遭廣島三箭絕殺仍獲掌聲　余在言：唔抵，但好自豪

香港代表東方在4365名球迷見證下，於亞冠二級聯賽分組賽一度領先日職球隊廣島三箭，但下半場補時階段遭絕殺，輸2：3，但仍無阻球迷報以掌聲。



東方今屆首度於主場出戰亞冠二分組賽，沒有盡派陣中所有外援，巴杜姆與費利蒲薩不入名單，亞歷斯祖也代替賀爾踢右閘；高素巴耶夫、丹尼爾、梁振邦任三中堅。在林衍廷受傷兼退出港足10月友賽大軍下，東方中場派馬高斯、梁冠聰、余在言踢中場，輪流上前支援巴科爾跟馬希偉。

東方球迷落力打氣。（袁志浩攝）

作客的日職J1榜首廣島三箭明顯輪換，陣容跟上周六擊敗町田澤維亞完全不同，正選僅得派路斯蘇迪利奧一位外援，日本國腳大迫敬介、隊長佐佐木翔及川辺駿都只列後備。

丹尼爾為東方先開紀錄。（袁志浩攝）

東方早段表現亮眼，余在言跟馬希偉分別於前場盤扭突破，贏得球迷掌聲；7分鐘丹尼爾接應余在言角球尾柱頂入成1：0，為主隊球迷帶來希望。不過，這一幕並非所有購票球迷都能親眼目睹，皆因在比賽只容許網上購票下，球迷入場前必須掃描二維碼，且通過安檢，令比賽開始後仍有大批觀眾在門外排隊，部份錯過東方入球的球迷大叫「回水」。

廣島三箭有過百名球迷到場。（袁志浩攝）

在客隊過百名擁躉高歌擊鼓打氣下，廣島三箭埋門愈來愈「入肉」，21分鐘派路斯蘇迪利奧門前一度撞入，不過手球在先，東方亦曾靠高素巴耶夫護空門「逃過一劫」，但40分鐘起兩分鐘內先後被松本大彌的世界波，與中島洋太朗近門射成1：2。

巴科爾頻頻挑戰對手防線。（袁志浩攝）

廣島三箭下半場換入主力杜格拉斯韋拉，但開賽僅20秒，巴科爾便左路窄角度抽遠柱入網，為東方追成2：2，這位西班牙前鋒多次衝擊廣島三箭防線、帶來威脅；而後備入替的東方小將吳宇曦也令人驚喜，場上觸球第一腳便通越道草太「坑渠」、角球反擊亦試過一扭四。然而東方戰至96分鐘被荒木隼人絕殺，最終輸2：3，但已贏得主場球迷以掌聲致敬。

吳宇曦通越道草太「坑渠」。（袁志浩攝）

余在言賽後坐在旺角場草地上。（袁志浩攝）

在這片掌聲之中，東方中場余在言坐在旺角場內消化着這一切，身材不算高大的他面對日職榜首球隊，數次成功保護皮球、並在多名球員間殺出重圍，「捱到最後一刻先輸，好唔抵。」他認為東方值得和局，「看到對手臨尾好緊張、好想贏，我為這支球隊上上下下而自豪，也證明我們可以很有競爭力。」

余在言今仗不斷殺出重圍。（袁志浩攝）

余在言表示，比賽期間認為自己跟對手差距沒想像中大，或多或少是因為在主場出戰，熟悉場地之餘也渴望報答球迷的支持與鼓勵，但也有另一種原因，「今天在中場控球、盤球感覺很舒適（comfortable），自覺表現幾好，這是因為教練、管理層雖然對我有期望，卻不斷給我自由度及信心，沒有限制我踢什麼位置，讓我好好發揮。」

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

主教練盧比度就稱，球員已付出所有熱情跟心血，「更衣室已沒有能量了，因我們都用盡了一切，對手是全日本甚至亞洲最頂尖的一隊，今天我們很接近了，證明我們可以贏，但如何保持這種水平跟專注度，是我們的課題。」東方暫於分組賽錄得兩連敗，下場會於今月24日作客菲律賓代表卡雅。