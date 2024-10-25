潭美颱風影響延期　東方作客菲律賓取首勝　巴科爾建奇功︱亞冠二

香港球會東方於亞洲足協亞冠次級聯賽（亞冠二）分組賽作客菲律賓卡雅，憑馬高斯與巴科爾分別射入漂亮入球，以2：1擊敗主隊，是球隊在這項賽事的第一勝。



比賽原定周四晚舉行，但因當地受颱風潭美吹襲，比賽受暴雨影響需延至今午展開。東方前線由吳宇曦、馬希偉及余在言三位華將配合射手巴科爾，馬高斯於中路瞻前顧後，防線除了由賀爾取代亞歷斯祖，人腳基本上沒太大變化。

東方作客卡雅。（東方提供）

即使比賽延期，仍有香港球迷入場支持。（東方提供）

開賽7分鐘，馬高斯接應巴科爾橫傳，皮球稍微彈高下隨即於峨眉頂抽射，但被對方守門員接實；之後輪到余在言在右輔位遠射彈地波，同樣未能考驗敵隊。

卡雅中段有零星遠射，戰至28分鐘，賀爾右邊傳中，對方解圍頂落馬高斯腳下，這位中場禁區邊用左腳施半窩利，腳趾尾拉射柱邊入網，東方領先1：0。

馬高斯助東方先開紀錄。（東方提供）

然而完半場前卡雅右路角球斬中，黃梓浩在對手迎頂時拉衫，被判罰十二碼，主隊由山崎海秀操刀射入追至1：1。下半場東方收起翼鋒吳宇曦，換入守衛拿亞踢三中堅陣式。62分鐘拿亞後場大膽盤球向前至禁區頂，再直線傳予馬希偉單刀，但射門遭守門員出迎封走。

馬希偉錯失單刀機會。（東方提供）

彷真草球場對東方球員始終有影響，64分鐘，卡雅中場梅利沙遠射，葉鴻輝甩手後皮球落地後彈前，幸他及時衝前解圍。東方其後再換入費利浦薩，這位攻中78分鐘與巴科爾一輪配合，巴科爾推順後中路約30碼放「冷箭」破網，東方最終以2：1擊敗卡雅，取得球隊在賽事中第一勝，賽後以3分排小組第三。

巴科爾為東方奠勝。（東方提供）

東方新中堅拿亞入替後表現不錯。（東方提供）