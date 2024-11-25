小紅書用戶行山發現麥理浩徑變「垃圾山」　撰文感嘆觸目驚心

有內地網民在社交平台小紅書發文，昨日（24日）到西貢麥理浩徑第二段及破邊洲行山，發現遍地垃圾，情況觸目驚心。他表示感到痛心，當行山（內地稱戶外徒步）成為潮流，環保問題日益嚴重，呼籲自己垃圾自己帶走，做到無痕戶外。



麥理浩徑第二段。（顏銘輝攝/資料圖片）

網民「戶外詩人-鋒Sir」在小紅書撰文，以《到底是誰把麥理浩徑變成了垃圾山？》為題，分享周日行山時的見聞。他表示帶人行麥理浩徑第二段及破邊洲，「作為麥理浩徑的精華路段，二段一到節假日依舊是人山人海，山上到處排隊打卡」。

網民「戶外詩人-鋒Sir」分享在11月24日的行山經歷。（小紅書）

行經兩個地方時，他發現遍地垃圾，令人觸目驚心，他這樣寫：「但我帶領隊伍準備去破邊洲（鐵絲網下面）和西灣山第一個涼亭時（M023標柱）真是讓我觸目驚心，可以用遍地垃圾！！！來形容，到底是哪些人群會幹出這種『傑作』？」

這位網民在2019年第一次行麥徑第二段，那時的行山徑很乾淨的。他寫：「整個麥理浩徑真的看不到任何人為垃圾，只有海灘上有一個被風吹上岸的擱淺垃圾。但只從戶外這幾年開始流行起來以後，麥徑二段越來越被更多人所知曉，每周末和假節日都特別多人。」

該網民分享麥徑上的垃圾情況。（小紅書）

+ 2

「正因為如此，麥徑的垃圾越來越多…」他慨嘆：「每次看到如此情景，我都感到痛心。」

「這也說明了一個現象，如今戶外徒步越來越火爆，但也因此滋生了亂象，安全問題頻發，環保問題日益嚴重，造成這些事故的主要原因是：大量的人進入戶外，卻沒有對自身和環境有一個正確的認知，盲目地進山徒步，不愛護環境。」

他表示每次帶隊都提醒隊友自備垃圾袋，自己垃圾自己帶走，希望所有戶外愛好者都不要亂拋垃圾，做到無痕戶外，珍惜美麗的風景。

西灣山上的涼亭。（顏銘輝攝/資料圖片）

這篇文章吸引到超過300個回覆，有網民認為透過垃圾的簡體字包裝，估計很可能是內地行山人士扔的，但有人反駁「不一定是內地丟的，也許是本地丟的」。不過，不少內地網民也認同遊客良莠不齊，有人留言「我內地的。但也覺得這應該挺多是內地遊客扔的。現在戶外徒步太熱門了，參與的人太多，良莠不齊。這是事實」、「確實很多都是內地的零食，無可口非」。

「戶外詩人-鋒Sir」在留言表示，沒說誰素質高低，只想把真實情況說出來，呼籲戶外愛好者保護環境，做個有德行的戶外人。