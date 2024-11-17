毅行者2024｜限時前半個鐘完成　屬於尾隊永不放棄的歡樂Plan B

等冠軍，充滿期待與激情，感受那份奔向目標的高昂鬥志。

等尾隊，歡笑與悠閒之間，體會那份無心插柳的頑強毅力。

編號1068的隊伍在今日（17日）下午1時半左右行到終點，以47小時28分成為今屆毅行者100公里最後一支完成隊伍。儘管今屆的天氣及路況不太理想，但在三日兩夜的旅程，他們沒有人提過放棄，只有擔心來不及完成。



Eric（左一）、Edmond（中）、Ben（右二）及阿賢（右一）與同行的義工在路上合照。（顏銘輝攝）

中午時分，記者從終點哈羅香港國際學校逆行而上，走了約3公里，遇上編號1068的隊伍。他們與一位義工同行，徐徐地前進，有說有笑。隊長Edmond最為健談，看來仍充滿精力，他在廿多年前完成過一次毅行者，突然今年興起又想挑戰，便邀請了3位朋友組隊。

在麥徑第十段的路上，他們有說有笑。（顏銘輝攝）

一看Eric、阿賢及Ben的身形，都是運動健將。當中Ben黑黑實實，腳踏一對隨時「解體」的跑山鞋，鞋面有多個破洞，鞋底更加已經甩了，但他每步仍神態自若。他大讚這對鞋行石路表現好，不過毅行者成為了它轟轟烈烈的退役之作。

沒有尾隊一開始便以包尾為目標，這一隊也不例外。他們本來打算三十多小時完成，結果遲了10小時。Eric表示其中一個關鍵是雞公山，他說：「雞公山之後，我們都知做不到（目標時間），因為我們已消耗7成力量，個個都筋疲力盡。」

幾個人傾下傾下，很快就行到終點。（顏銘輝攝）

落雞公山後，只是行了三十多公里，完成了頭3段麥理浩徑，離屯門尚有多座大山及漫漫長路。上周打風，連日下雨，麥徑第二段的西灣山及第三段的雞公山一片泥濘，很易滑倒，亦消耗參加者更多的體能。Edmond說：「因為打風落雨，就像泥漿摔角，大家基本上都是瀡落山。沒有滑倒過都不算行過那條路。在那條路，人人都肯定跌一兩次。」

他們記得在雞公山上，前路有意外發生，有參加者受傷，要救援人士到場，人龍塞了約1小時。Eric說：「我們都是隨遇而安，現場見到有點鼓譟，都明白的，有些人要爭取時間，突然之間人龍不動，不知發生什麼事都很焦慮。我們跟前前後後、左左右右的師兄、師姐聊天，都很開心、融洽。」

Edmond、阿賢、Eric及Ben的隊伍成為今屆毅行者的尾隊。（顏銘輝攝）

與泥漿辛苦搏鬥完，又因「塞人」延誤時間，但他們沒有想過退出。Eric說：「我們4個人，沒有一個說過退出。別看我們現在的衫褲看似乾淨，你是不想看到我們落完雞公山的樣子，褲、鞋全部黏滿泥，但我們幾個都沒有說一句『不要玩了』，一直繼續下去，可以輕鬆一點行。」

他們在上周五下午2時由北潭涌起步，到上周六早上6時許落完雞公山到企嶺下。他們接近中午到飛鵝山基維爾營，下午4時多上到畢架山，接近午夜行完針山及草山落到鉛礦坳。在周日凌晨，他們攀過大帽山，抵達荃錦坳。

他們衝線一刻。（顏銘輝攝）

他們以47小時28分完成。（顏銘輝攝）

在八號檢查站大帽山，離終點還有廿多公里，他們發現一個新目標。Edmond說：「我們睡到（今日早上）6時起來，突然有工作人員問我們是否會繼續行，我答會繼續。我聽到他們在對講機說，找到了最後一隊。我心想，原來我們排第一了，由尾數上去。我覺得都幾好，就保持這個第一名吧。」他笑言那時開始就轉了Plan B。

衝線後，4人相擁慶祝。（顏銘輝攝）

較沉默寡言的阿賢說：「開心呀！第一名！我還未試過第一名，沒有想過。其實我覺得一定可以完成到，純粹是不知用多少時間。」最後，他們在限時前約半小時行到屯門，在今日下午1時29分到終點，花了47小時28分走完100公里。

Ben說：「很正！首先完成了，大家又開開心心地回來，過程很開心的。我相信這是近年天氣最惡劣的一次（毅行者）。最重要是，我們的團隊沒有放棄過，從來沒有這個想法，我覺得最好是這件事。」

他們上台與電子證書合照。（顏銘輝攝）

被問到有什麼想跟隊友說，Edmond說：「我覺得這3個隊友很好，大家合作，互相補位。大家都是一條心，想完成、做好這件事，我覺得非常好。」

Ben說：「見到大家很多平時見不到的一面，對話都很歡樂。會不會再參加？看緣分吧。」

阿賢的答案很精簡：「快啲食餐好啦！」