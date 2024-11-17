毅行者｜麥徑變泥漿舉步維艱　67歲完成者：覺得差的話你可以剪帶

樂施毅行者2024在上周五（15日）至今日（17日）舉行。上周熱帶氣旋桃芝逼近本港，天文台在周三晚至周四早上懸掛八號風球，加上連日大雨，導致部分麥理浩徑變成泥漿路，不少參加者被爛路難倒，舉步維艱，更有人仆倒受傷，令到山徑出現「塞人」的情況，1公里路要行1小時。

有報道引述參加者意見，認為路況不安全，批評大會不負責任。兩位以超過40小時完成100公里的參加者今日在屯門終點接受訪問，認為毅行者如期舉行沒有問題，表示行泥漿路也是行山、跑山的一部分。



陳先生（左）及李先生周日中午路經麥理浩徑第十段。（顏銘輝攝）

67歲的陳先生有跑步及行山習慣，今屆首次參與毅行者，他跟隊友在上周五下午2時從北潭涌起步，經歷兩晚通宵，在今日下午1時多抵達屯門，走完100公里毅行者。陳先生的手腳皆有傷痕，其中右臂傷勢較嚴重，在山上已由醫護人員簡單包紮。他表示右臂的傷部分來自麥徑第二段時仆倒，主要是行第八段上大帽山期間跌倒擦傷，但他強調只是皮外傷，不影響行走。

67歲的陳先生以超過47小時完成毅行者。（顏銘輝攝）

連日下雨，加上數以千計參加者密集踐踏，部分麥徑變得溶溶爛爛，第二段的西灣山及第三段的雞公山更是重災區，山徑一片泥濘，非常難行，很易滑倒。陳先生表示在100公里路上滑倒七八次，但他笑言：「反而泥漿路跌起來不太痛，因為淋淋地。」

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毅行完成者陳先生：我不會怪大會

對於有參加者批評大會安排失當，未有考慮參加者安全，陳先生另有看法：「凡參加比賽，我們不是那麼輕易放棄，總之大會表明，除了八號風球及黑色暴雨取消外，其他打風落雨都是風雨不改，所以我不會怪大會。覺得（天氣及路況）很差的話，你可以剪帶（剪斷手帶代表中途退賽），否則你都要面對，又不是八號風球，又不是黑雨，繼續舉行是正常的。」

在毅行者期間，陳先生右臂受傷。（顏銘輝攝）

毅行完成者李先生：每行一步，舉步維艱

年過六十的李先生是陳先生的好友，也是他們這支隊伍的隊長。他表示今次毅行者畢生難忘，他說：「沿途見到很多人剪帶，因為打風後的路況特別差，我們行那麼多年山見過最差的路況。每行一步，舉步維艱，泥漿黏住你的鞋，你要大力拔起你的鞋，才能行到下一步。行500米到1公里路，平時行幾分鐘，今次要行1小時。見到很多女生都想哭，哭出來的都有。」他留意到在雞公山後的企嶺下檢查站特別多人退賽。

陳先生（右）及李先生完成毅行者，在終點合照。接受訪問時，他們兩位年輕隊友已經早一步離開。（顏銘輝攝）

路爛難行，參加者自然走得慢，加上山徑狹窄，導致人龍出現。李先生說：「第二、三段浪費了很多時間，塞得很緊要。塞是必然的，因為都行不到。」由於初段額外用了太多時間，他們在中後段行程緊迫，不斷追趕檢查站的關門時間，最終以47小時7分完成，趕及在48小時限時內回到終點。

陳先生表示跟李先生跑了多年馬拉松，參加過很多山賽，今次與另外兩名較年輕的朋友組隊，一起挑戰100公里毅行者，完成了多年夢想。陳先生說：「我們兩個從來沒有（想過退賽），其實4個都沒有，但的確有行到少少迷茫，辛苦到真的有想……一刻想法是有的，不過我們都認為，如果今次不成功，都很難再有下一次。」

潘先生表示在企嶺下一度想退出毅行者，但最終堅持下去，完成目標。（顏銘輝攝）

毅行完成者潘先生：有些位置完全找不到踏腳位

另一位受訪者潘先生與隊友在今日早上10時半返抵終點，捱過兩晚通宵，花了44小時29分完成。潘先生表示今次毅行者非常困難，他說：「路真的太難了！很多泥漿！加上很多人沒有面對過這種路況，所以在山上大家就塞在一起，都幾影響個別隊伍的進度，或者行程安排。最印象深刻是雞公山，過完嶂上後，一路全是泥漿，落山的路也是，有些位置完全找不到踏腳位，大家一踏上去就會滑。」

與李先生的說法一樣，潘先生表示在雞公山有1公里路塞了1小時，他說：「落山有個很滑的位置，大家過不到，塞了很久，前面排了幾人，後面又有很多人排隊。」潘先生表示全程沒有滑倒，但他見到四五次有人屁股落地，他說：「危險又不太危險，沒有撞到頭，但跌完之後全身都是泥。」

對於有參加者批評毅行者在打風後如常舉行，潘先生認為情況未惡劣到取消活動，他說：「見到有很多人可以處理到，成績都不錯。當然，大會可以在上山前提醒參加者，現在前面的路況是那樣的，讓參加者考慮上不上。」

潘先生在周日早上完成毅行者，花了超過44小時走完100公里。（顏銘輝攝）

潘先生表示之前操山都未遇過類似的泥漿路，但他說：「（泥漿路）除了是毅行的一部分，也是跑山、行山、比賽的一部分。今次都是很好、很特別的經驗，大家都學了一些新的東西，或者體驗了原來在這種天氣下，（行山徑）會變成這樣。」潘先生表示毅行者是他長久以來的目標，難得今次找到朋友組隊，順利走完，他歎道：「有種排除萬難、終於成功的感覺！」

潘先生透露在三號檢查站企嶺下一度決定退賽，因為腸胃不適想嘔吐，感覺自己難以再捱多數十公里。他說：「再想到機會很難得，狀態又不是去到太差，而且訓練時都試過身體狀況不好，只要點時間就可以恢復過來。他們（隊友）還以為我走了，我慢慢追回他們。」說起飲食，潘先生批評部分檢查站物資短缺。他指三號檢查站企嶺下本應有麵包供應，但當他們去到時，只餘下香蕉一種食物。