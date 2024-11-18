毅行者2024｜匡智會學生46小時完成　從不知所措到學會應付泥漿路

周日（17日）上午11時多，4位來自匡智獅子會晨崗學校的輕度智障學生，攜手衝過樂施毅行者的終點。這是老師施性概（施sir）第12年帶領學生完成100公里毅行者。他表示今年是最深刻的一次，第一日大部分時間下着雨，麥理浩徑第二、三段的路況惡劣，他從未見過麥徑那麼爛。他表示學生在泥漿路上都有緊張及不知所措，但在師生、家長互相扶持下，克服難關，學生亦從中學到在這種路況下行走的技巧。



4位學生衝線一刻。（顏銘輝攝）

上周打風，連日下雨，麥理浩徑第二段西灣山及第三段雞公山的路況很差，變成泥漿路。施sir說：「今年是第12年，感受最深刻的一年，因為第一日（上周五）大部分時間下雨，特別是第二、三段的路況，那些泥漿，我未見過路況那麼差，那麼多泥漿。泥漿黏住鞋，好像踩在牛油上。我們今年都在天氣好時訓練，從未試過這種情況，學生都很緊張，不知如何處理。」

施sir（中）第12年帶學生參加毅行者。（顏銘輝攝）

人在山上，進退兩難，沒有原地放棄這個選擇，只能默默堅持，想辦法克服眼前的難關。施sir說：「我們搭着他（學生）的手慢慢一起落，慢慢有了信心，就可以嘗試自己落，原來可以學到技巧。我提他留意凸出來的石頭，踏在石上、草上會穩陣一些，教學生多用眼去觀察。當然有些路況太差，我們要很慢。其他參加者情況一樣，我們就慢慢等，輪流去落。」

學生、老師、家長等超過30人在終點大合照。（顏銘輝攝）

施sir表示學生多次滑倒，他說：「我說路滑不緊要，坐住跌，保護自己。我都起碼滑了三四次，有次還勾爛了褲子。」對於有參加者認為路況太差，不適宜舉辦毅行者，施sir說：「我覺得這不牽涉到生命（危險），可能很濕很滑，但可以慢慢用方法去克服。如果是太大風、打風、有東西會倒塌，那種情況就不太好了。」

4位學生在終點前合照。（顏銘輝攝）

「我反而覺得很深刻，可以和學生經歷這件事，可惜人太多，如果人少一點，我可以帶領學生慢慢去想怎樣克服難關。」他續說：「我聽到周圍很多人說剪帶（剪手帶代表中途退出），幸好同學們聽不懂什麼叫剪帶。我們一定要完成，繼續下去。」

眾人在終點合照。（顏銘輝攝）

在原本計劃，學生在第一晚能夠睡一睡，但在雞公山及西灣山上耽誤了兩三個小時，比預定行程大幅落後，所以只能勉強擠出一點時間，小睡10分鐘。施sir亦佩服學生的意志，有學生的腳長滿水泡，他說：「有同學起了六七粒水泡，一隻腳有六七粒，我都想像不到，但都忍到痛楚，他們都很堅定。」

眾人在終點合照。（顏銘輝攝）

被問到有沒有學生想放棄，他說：「有同學說很難，但提出放棄的很少，有同學擔心不成功，我就鼓勵他們，不會完成不到的，施sir在這12年（毅行者）沒有一次是失敗的。」在施sir帶領下，他們的團隊以46小時46分鐘完成100公里路線，經歷兩晚通宵，由上周五行到周日，從西貢走至屯門。

施sir與4位學生參加毅行者2024。（顏銘輝攝）

施sir表示要令學生感受到老師、家長都在身邊，有很多人支持他們，幫助他們。他說：「如果你一心一意打算做好這件事，成功機會很大，反而你又擔心又害怕，覺得自己不行、腳痛、頭痛又什麼，然後就會失敗。」