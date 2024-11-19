毅行者2024｜退賽率創新高　40K成重災區　資深跑手：新人較多

樂施毅行者2024在周日（17日）完結，大會公布今屆數據，退出率創樂施會1997年接手以來的新高，接近3成100公里參加者、即超過800人中途退出。至於路線長47公里的「40周年限定版」的退出率更高，超過一半參加者選擇中途撤退。兩位資深越野跑手陳國強及黃浩聰認為今屆毅行者較多新手，經驗較淺，遇上天氣及路況差的情況，所以較多人退賽。



毅行者在上周五早上雨中起步。（樂施毅行者提供）

毅行者大會公布，今屆有2877位參加者到北潭涌上線，挑戰100公里，最後有2022人完成路線到屯門終點，完成率為70.28%，即退賽率為29.72%。自樂施會於1997年接手主辦毅行者後，今屆的退賽率為最高的一年。

自1997年樂施會有紀錄以來，100公里毅行者的完成率為72%至90%，其中對上7屆的完成率頗穩定，介乎87%至89%。

參加者在雨中上到基維爾營。（顏銘輝攝）

為慶祝毅行者40周年，今屆首度增設「40周年限定版」，由北潭涌走到基維爾營。這個組別有1211位參加者起步，最後有不到一半的581人完成活動，退賽率達52%。

曾經連贏3屆毅行者全場總冠軍、今屆贏得男女混合隊冠軍的「毅行先生」陳國強估計：「因為今年的參加者新人較多，但是4人一齊訓練較少，我們一路在山上訓練，直至到10月中才看到少量人操麥徑。」

64歲的陳國強今屆繼續有參加，贏得男女混合組別冠軍。（顏銘輝攝）

對於「40周年限定版」的退賽率更高，陳國強指這個組別名為40公里，其實是47公里，他表示：「很多人以為短途就不用擔心，又多初次參加的新人，再加上打風後天雨路滑，一片泥濘，所以退賽的更多。」大會表示，包括100公里及「40周年限定版」，共約7成參加者首次參加毅行者。

「毅行先生」陳國強（8002A）今屆繼續參賽，上周五8時在北潭涌起步。（樂施毅行者提供）

參加過多屆毅行者、去年初贏得全場總冠軍的黃浩聰則表示：「我估計是疫情時多了很多人行山，再過了一兩年後到現在開始參加比賽，但不夠經驗，面對今年毅行者落雨加泥漿路時，難以應付。但我認為需要給予他們多點時間去學習，多點教育及訓練，未來就可以克服得到。」

黃浩聰（左）上月到韓國參加亞太區越野跑錦標賽。（顏銘輝攝/資料圖片）

上周中打風，天文台一度懸掛八號風球，而在打風後連日下雨，3日（上周五至周日）毅行者活動期間皆在陰天下雨的天氣下進行。持續下雨加上數以千計參加者踐踏，令部分麥理浩徑變成一片泥濘，寸步難行，其中麥徑第二段的西灣山及第三段的雞公山為重災區。不少參加者表示曾在泥漿路上滑倒，因為有人受傷或太難行，相關路段曾出現人龍，拖延了很多隊伍的進度。

亦有參加者投訴部分檢查站物資不足，較後的隊伍未能食到麵包，或未能有能量飲品補充。

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此外，大會表示活動期間接獲8位毅行者申報不適而需送院治療，分別為5男3女，年齡介乎20歲至55歲，全部8人已出院。大會補充，今年接獲毅行者不適而需送院治療個案數目，與過往未有顯著差別。

樂施會籌款及傳訊總監王灝鳴表示：「樂施毅行者起初是考驗駐港英軍啹喀兵耐力的籌款活動，及後由樂施會接手主辦，從此成為本地標誌性的籌款遠足活動，考驗各位參加者堅毅、團結的精神。今年，受到天氣影響，活動一連三日在風雨下舉行，變得格外具有挑戰性，更是近年來最艱難的一年，額外考驗了毅行者及支援隊伍的體能、毅力及團隊合作精神。」