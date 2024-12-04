德國盃｜紐亞生涯首面紅牌累卡尼在拜仁繼續無冠　16強負利華古遜

哈利卡尼（Harry Kane）「無冠魔咒」持續，德國盃16強，拜仁慕尼亞主場0：1不敵利華古遜，已經連續5季未能突破8強。

隊長紐亞（Manuel Neuer）第17分鐘時出擊失誤，領生涯首面紅牌，成為拜仁今場輸波罪人。



拜仁早段便10人應戰下，遭利華古遜淘汰。（Getty Images）

紐亞生涯首紅 成拜仁輸波罪人

上季德國盃次輪，即32強時，拜仁不敵丙組的沙貝魯根出局，近4季都在8強甚至更早階段被淘汰；今屆16強他們主場迎戰衛冕的利華古遜。

比賽第17分鐘，利華古遜「快馬」費林邦（Jeremie Frimpong ）接應長傳，早半步殺至拜仁禁區頂，這時紐亞出迎，卻在完全沒碰到皮球情況下將費林邦撞跌。球證未有猶豫，直接向紐亞出示紅牌。

紐亞出迎時將費林邦撞跌，遭紅牌驅逐離場。（路透社）

38歲紐亞承認出擊失誤 向球隊道歉

多踢一人下，利華古遜在69分鐘由後備入替的尼敦迪拿（Nathan Tella）一箭定江山，以1：0淘汰拜仁晉級。

這是紐亞自2004年出道至今，球會及國家隊893次上陣首面紅牌。他賽後受訪時為此道歉：「這面紅牌直接影響了比賽，對球隊造成打擊，我很抱歉。」

紐亞20年職業球員生涯首面紅牌。（路透社）

這名德國門將曾以快速出擊聞名，為「清道夫門將」第一把交椅。惟歲月無情，現已38歲的紐亞承認今次出擊時機失誤，但認為球隊踢少一人仍表現出色：「你不能責怪這支球隊。」

前拜仁主帥、現任德國國家隊主帥拿高士文（Julian Nagelsmann）也認為，紐亞今次毫無疑問該領紅出場：「這情況下他應更明智，更佳做法是站在後一點等待。」

全場精華：

名宿日前已指出紐亞弱點

周日（1日）拜仁對多蒙特的德甲榜首大戰前，曾效力拜仁的名宿夏文（Dietmar Hamann）便在接受天空體育訪問時批評紐亞今季表現，認為他應為拜仁數次失球負上責任。

夏文指出，紐亞今季出擊不時失誤：「有時他很幸運，例如對波琴時，金玟哉便趕及在門前解圍。這表示你只要把球傳過拜仁防線，紐亞便可能會有一兩次失誤。」

卡尼「無冠魔咒」持續

他批評紐亞早前在歐聯對巴黎聖日耳門的比賽不必要地「玩火」，讓球迷及隊友擔驚受怕，認為多蒙特可用數名快馬在前場尋找機會。「蜜蜂兵團」周日與拜仁1：1打成平手，取得入球與紐亞出擊無關，但利華古遜如夏文所言，以陣中高速度球員找機會並成功導致紐亞犯錯被逐，獲人數優勢下擊敗拜仁晉級。

拜仁前鋒哈利卡尼今仗因大腿受傷休戰，只能以座上客身份目睹球隊出局。他加盟拜仁至今仍未有獎盃落袋，不過今季拜仁在德甲12戰保持不敗排榜首，暫領先次席法蘭克福4分，這名英軍隊長仍有望助拜仁重奪德甲冠軍，打破多年「無冠魔咒」。