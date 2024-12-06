乒乓混合團體世界盃｜王楚欽孫穎莎奧運後首度合體　混雙挫港隊

國際乒聯混合團體世界盃續在中國成都舉行，來到賽事第二階段，港隊與國乒碰頭，國乒有王楚欽和孫穎莎在巴黎奧運後首度「合體」出戰混雙，港隊以0:8告負，但同日稍早擊敗德國，繼續力爭晉級。



國乒的孫穎莎和王楚欽今年在巴黎奧運奪得乒乓混雙金牌，兩人在國內極受注目，由兩人都落實出戰混合團體世界盃開始，已引來球迷期待是否可再見到兩人合作出戰混雙。

來到賽事第二階段，國乒周四（5日）晚對香港第一場的混雙，這對人稱「莎頭組合」的混雙拍檔終於自巴黎奧運後首度再出賽，引來現場觀眾歡呼。港隊則以年輕組合吳詠琳／姚鈞濤應戰，面對奧運金牌組合，港隊4:11、6:11、4:11直落三局告負。

王楚欽（左）和孫穎莎（右）在巴黎奧運後首度合作出戰混雙。（新華社）

港隊由吳詠琳（左）和姚鈞濤（右）應戰。（新華社）

第二場女單，港隊由杜凱琹上陣對王曼昱，也是直落三8:11、4:11、2:11落敗；第三場男單，港隊陳顥樺鬥應屆亞錦賽銀牌林詩棟，3:11、4:11輸掉兩局後，國乒已在大分鎖定8:0勝局。國乒同日擊敗另一強敵韓國隊後，目前8戰全勝排在榜首，積分榜首4名的球隊將進入第三階段（4強），周五（6日）晚上7時會對勁敵日本。

杜凱琹（圖）力戰王曼昱。（新華社）

王楚欽在今屆賽事表現平穩，也是國乒取分的關鍵，周四他除了對港隊時在混雙獲得3:0，同日對韓國時，也在男單3:0擊敗吳晙誠，隨即又與梁靖崑合力打男雙，雖1:2落敗但國乒在大分仍以8:5勝出這場關鍵戰。王楚欽自評：「今天打得還不錯，比前兩天小組賽時表現得更好一些。」

談到混雙，王楚欽坦言與孫穎莎很久未有配合，「但是一上場，還是有這種比較好的感覺和狀態。」他稱自己減少了失誤，「然後包括莎莎那邊，可能速度上再快一些。」孫穎莎則認為雖然兩人長時間未有合作比賽，但其實在巴黎奧運奪混雙金牌前也甚少針對混雙練習，「以我們自己的風格為主，其實也經歷過了很多比賽，包括也經歷過奧運會，我覺彼此之間的信任肯定還是一直都在的。」

孫穎莎（圖）認為跟王楚欽雖然久未合作，但兩人的信任一直都在。（新華社）

港隊同日亦跟德國交手，雖然吳詠琳／姚鈞濤在第一場混雙1:2不敵對手、第三場男單的黃鎮廷也1:2敗予Kay Stumper，但杜凱琹在第二場女雙3:0擊敗Yuan Wan、黃鎮廷輸男單後即跟姚鈞濤合力在男單勝出2:1，令港隊領先至7:5進入最後的女雙，吳詠琳與杜凱琹以11:4贏得第一局，為港隊鎖定8:5勝局，暫排在第5位，周五下午1時會對羅馬尼亞。

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