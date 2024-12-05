張家朗版本Vomero 5今月發售　從波鞋寄語：緊記自己如何一路走來

第二雙啟發自張家朗奧運奪金旅程的波鞋，將於12月14日面世。這次他選用NIKE Air Zoom Vomero 5，配上充滿復古色彩的灰白、奶油色和金色，他寄語我們朝着人生目標進發之餘，也不要忘記過去，緊記自己如何一路走來。



三年前奪得東京奧運金牌後，贊助商NIKE以其Don’t Lose Your Way的「金牌精神」作為靈感，推出特別版AIR MAX 97；三年後在巴黎奧運衛冕，新一對啟發自張家朗奪金旅程的波鞋終於面世。

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今次選用的是Air Zoom Vomero 5。整體設計保留該系列經典的多層次和多材料結構，灰白鞋身與奶油色鞋邊，帶有復古感覺，並能突顯金屬感設計的SWOOSH標誌。鞋底印有幸運號碼「1」，金句「Don’t Lose Your Way」今次則印在鞋墊內。

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如果東京奧運是一鳴驚人，那麼走到巴黎，決賽最後一劍打足三次冷靜決勝，就是真正奠定「劍神」地位——這正正是張家朗在今次的企劃中，選用復古風格的伏筆。

「我們往往專注於展望將來，不斷朝着目標進發，卻忘記了自己如何一路走來。昔日的人事物都是我們的人生養份，適時回望，珍視歷史，因為過去的一點一滴，都構成了當下的『我』。」

這雙啟發自張家朗的Air Zoom Vomero 5，將於12月14日起正式公開發售。

張家朗。（楊宇翹攝）

張家朗第一對專屬版本波鞋AIR MAX 97