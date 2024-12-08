香港壁球公開賽｜埃及二哥挫隊友再封王情緒高漲　高呼：我愛香港

一年一度的香港壁球公開賽，今日（8日）上演男、女子組決賽，在中環愛丁堡廣場搭建玻璃場爭霸，由頭兩號種子爭標，不約而同由世界第二的埃及球手奪冠，當中化亞素封王後情緒高漲，直言：「我愛香港」。



繼上年在西九文化區戲曲中心文化廣場搭建玻璃場後，香港壁球公開賽今年在中環愛丁堡廣場舉行八強至決賽。

大會在決賽日特意安排富有香港特色的富豪雪糕車，免費派發雪糕予現場觀眾。今年香港公開賽決賽在黃昏時份開賽，氣溫稍涼，依然不減在場觀眾的熱情，以熾熱氣氛欣賞四名男、女子頭兩號種子獻技。

世界一哥費華域賽後亦享用雪糕。（趙子晉攝）

大會在決賽日特意安排富有香港特色的富豪雪糕車，免費派發雪糕予現場觀眾。（趙子晉攝）

香港壁球公開賽｜化亞素相隔兩年再封王情緒高漲

香港公開賽男子組決賽由埃及球手包辦，由頭號種子費華域（Ali Farag）對「世界二哥」化亞素（Mostafa Asal），兩人上年在香港公開賽四強亦曾碰頭，當時費華域直落三局取勝。

23歲的埃及新星化亞素。（趙子晉攝）

32歲的費華域雖然是世界第一，但這名埃及一哥過往3次打入香港公開賽，同樣未能奪冠而回，可惜今年依然未能打破魔咒，即使次局一度追成平手，但化亞素發揮更出色，多次以刁鑽落點收服費華域，這名埃及一哥只好拍掌向隊友致意，結果費華域以局數1：3落敗，再一次與香港公開賽冠軍擦肩。

費華域比賽途中不慎被化亞素擊中眼部。（趙子晉攝）

兩名埃及球手賽後相擁，識英雄重英雄。（趙子晉攝）

化亞素自2022年後再度封王，這名23歲的埃及新星興奮慶祝，模仿球星C朗拿度的招牌慶祝動作「Siuu」，再親吻地板，然後再以手指指着頭部，動作多多，化亞素更興奮得將手上的球拍、護腕等物件拋向觀眾席，他再鼓動球迷要再興奮一點。

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化亞素贏得今年第6個冠軍，他賽後大讚香港球迷，同時再向香港示愛，「香港（公開賽）氣氛非常好，球迷們了解球賽發展，他們十分『識波』，由第一天開始已經是座無虛席。我2022年在香港封王，這是我頭幾個贏得的白金級賽事，從當刻起，我就十分喜愛香港，我真的很愛香港。」化亞素希望在香港的山上設壁球場，但他笑言有機會發生「命案」。

化亞素與費華域將繼續留港，代表埃及出戰世界團體錦標賽，化亞素向隊友大笠高帽，指對方是「壁球界的傳奇」，能夠與對方在場上一同作戰是他的榮幸，他同時希望高舉團體世錦賽的冠軍。

化亞素第二次在香港公開賽奪冠。（趙子晉攝）

香港壁球公開賽｜蘿雲歌雅封后再升世一

率先上演的女子組決賽，由頭號種子舒雅賓妮（Nour El Sherbini）對二號種子蘿雲歌雅（Nouran Gohar），這兩名埃及球手同時是世界前兩名，二人今年10度碰頭，大多都在決賽爭標，雙方各贏5次，而今仗同樣「世一之戰」，贏家將會成為「世界一姐」。

舒雅賓妮以11：6先下一城，其後歌雅即以11：5扳回一城，這兩名埃及球手爭持激烈，雙方時有身體接觸，第四局更在碰撞後雙雙倒地，結果歌雅連贏兩局11：9，反勝局數3：1結束55分鐘的決賽，自2016年再度稱霸香港公開賽，同時越過對手升上世界第一。

埃及兩名女將碰撞後雙雙倒地。（趙子晉攝）

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歌雅初段連輸6分失掉首局，這名27歲的埃及女將坦言一度失去集中力，首局失分令她更加專注，最終順利反勝，今場勝仗讓歌雅感到她值得「世一」的位置，「從我決定參賽時，我就以冠軍為目標，因為奪冠有機會重返世界第一，我上年受傷後，我付出很多去重拾狀態，如今我感到一切付出都有回報，而這個冠軍，令我覺得自己值得登上世界第一。」