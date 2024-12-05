跆拳道品勢世錦賽｜港隊少年組混雙煞科日添銀 主場共摘1銀4銅
撰文：趙子晉
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一連五日的「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」，周三（4日）在紅磡香港體育館落幕，港隊小將吳逸晞、黃逸彤在公認品勢的少年組混合雙人賽打入決賽，惜憾負中華台北組合，仍然為港隊在煞科日增添一面銀牌，港隊在今屆世錦賽共獲1銀4銅。
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香港2024世界跆拳道品勢錦標賽港隊戰績
銀牌：吳逸晞、黃逸彤（公認品勢少年組混合雙人）
銅牌：呂靖楠、陳頌賢、劉浩賢（公認品勢U30男子團體）﹑劉子琦（公認品勢青年組女子個人）﹑歐傑東、郭志權、陳景年（公認品勢U60男子團體）﹑馬卓敏、楊燕卿、謝嘉雯（公認品勢U60女子團體）
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