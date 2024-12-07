羽毛球年終賽｜鄧謝配抽下籤小組惡鬥奧運金牌組合 爭出線添難度
撰文：趙子晉
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世界羽聯（BWF）年終賽下周於中國杭州上演，今日（7日）舉行小組抽籤儀式，今年年終賽唯一港隊代表、混雙組合鄧俊文／謝影雪被抽進A組，同組有兩對中國及中華台北組合，要突破小組賽難度不低。
一年一度的BWF年終賽將在周三（11日）在杭州開鑼，港隊混雙組合鄧俊文／謝影雪早前穩奪資格，是「鄧謝配」第四度入圍爭逐年終賽冠軍。
年終賽今日舉行五個項目的小組抽籤儀式，鄧謝配被抽入A組，同組分別有巴黎奧運金牌組合鄭思維／黃雅瓊、年終賽頭號種子蔣振邦／魏雅欣，及中華台北組合楊博軒／胡綾芳。
對鄧謝配來說，這個分組必然是下籤，鄧謝面對這兩對中國組合輸多贏少，鄭思維／黃雅瓊是老對手，年終賽是這對金牌組合最後一次在國際賽合作，鄧謝13次交手中僅取一勝；至於「千禧後」的蔣振邦／魏雅欣，鄧謝配3次碰頭未嘗一勝，而過往4次鬥台灣組合，鄧謝配也是全勝。今次要突破小組賽，鄧俊文／謝影雪要擊敗其中一對中國組合，才可提升出線的機會。
BWF年終賽混合分組
A組：蔣振邦／魏雅欣（中國）、鄧俊文／謝影雪（香港）、楊博軒／胡綾芳（中華台北）、鄭思維／黃雅瓊（中國）
B組：吳塤閥／賴潔敏（馬來西亞）、陳堂傑／杜依蔚（馬來西亞）、費甸拿亞／韋查查（印尼）、綠川大輝／齋藤夏（日本）
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