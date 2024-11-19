英超熱話｜賓坦古亞開熱刺隊友孫興慜玩笑玩出禍　被重罰停賽7場

今季表現反覆的熱刺，再受一大打擊，中場主力賓坦古亞（Rodrigo Bentancur）竟因出言侮辱隊友孫興慜，被英格蘭足總重罰停賽7場及罰款10萬英鎊，肯定無緣對曼城、車路士、利物浦及曼聯的關鍵比賽。

熱刺近5場英超聯賽只得2勝3負，目前在英超僅排名第10，今次賓坦古亞停賽還會影響到關鍵的「聖誕快車」，無疑是沉重打擊。



賓坦古亞因歧視言論，被英足總罰款10萬鎊及停賽7場。（Getty Images）

稱孫興慜「與表弟看起來一樣」

熱刺這場無妄之災，來自賓坦古亞今年6月接受祖家烏拉圭電視台訪問時一次失言，當主持Cotelo想向賓坦古亞取得孫興慜熱刺球衣，後者以開玩笑方式回答，隨即引來爭議。

對話節錄（來自英足總報告）

主持人：「你的球衣……好吧，（幫我拿）韓國人的球衣如何？」

賓坦古亞：「Sonny？（孫興慜英文暱稱）」

主持人：「或一名冠軍球員。」

賓坦古亞：「或者孫興慜的一名表弟吧，他們看起來或多或少都一樣。」



這個玩笑「玩出禍」，這名烏拉圭中場被指違反英足總E3相關條例，即行為不當、辱罵或使用侮辱性字句，揶揄對方民族血統、膚色、種族、國籍、宗教信仰，性別、性取向或殘疾等，被重罰停賽7場。

孫興慜6月時接受賓坦古亞道歉，並表示事情已經過去。（Getty Images）

賓坦古亞向孫興慜道歉已獲原諒

當日烏拉圭電視台播出該影片後，賓坦古亞已自知失言，隨即在社交平台向隊友孫興慜道歉：「對不起兄弟！我為這一切向你道歉，那是非常差勁的玩笑。你知道我愛你，絕不會不尊重、傷害你或其他人。」之後這名烏拉圭中場再發表道歉聲明，並表示已私下跟孫興慜致歉。

身為熱刺隊長的孫興慜，也大方接受對方道歉：「他並非故意說出冒犯說話，我們是兄弟，這一點完全沒有改變。事情已經過去，我們會團結一致，一起在季前為球會努力。」

孫興慜9月時再被問到相關話題時，表示事件由英足總處理，因此不能說得太多：「我再說一次：我愛他。我們有很多美好回憶，當我們放假的時候，他便立即道歉。之後回到球會向我道歉時，他幾乎哭了。」

相關影片：

停賽期涉「聖誕快車」 熱刺今季困境雪上加霜

即使只屬隊友間玩笑，賓坦古亞仍被英足總重罰停賽，無緣未來7場英超或本土盃賽賽事，即肯定缺陣之後聯賽對曼城、車路士、利物浦的關鍵大戰，亦無法出戰12月19日對曼聯的聯賽盃8強，預計會在12月26日對諾定咸森林一役復出。由於停賽只限英足總麾下賽事，因此他仍可出戰今月尾對羅馬的歐霸賽事。

受停賽影響，賓坦古亞肯定缺陣之後數場大戰。（Getty Images）

自2022年1月加盟後，賓坦古亞即成為熱刺主力，今季每90分鐘平均錄2.7次攔截（Interceptions），排名英超第2。熱刺今季在英超錄5勝1和5負，目前排在聯賽第10，與上季曾一度排在榜首的表現無法相比。

突然失去這名中場「攔截王」，停賽期還涉及「聖誕快車」期間，相信會令領隊普斯迪高古（Ange Postecoglou）頭痛不已。

熱刺今季本已表現反覆，如今還失去中場大將。（Getty Images）

賓坦古亞停賽的7場賽事

11月24日深夜1時半 曼城（英超）

12月1日晚上9時半 富咸（英超）

12月5日深夜4時15分 般尼茅夫（英超）

12月8日深夜12時30分 車路士（英超）

12月15日深夜3時 修咸頓（英超）

12月19日深夜4時 曼聯（聯賽盃）

12月22日深夜12時30分 利物浦（英超）

