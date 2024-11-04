體育熱話︱孫興慜獲偶像撐場卻被換出　Faker領隊友熱刺戰衣觀戰

韓國兩大國寶，一個是熱刺球星孫興慜，另一個是電競傳奇人物Faker李相赫，兩人皆曾宣稱對方是偶像，有「大魔王」稱號的Faker剛帶領T1電競隊再次贏得LoL英雄聯盟（League of Legends）世界賽冠軍，即獲熱刺邀請到場觀看主場對阿士東維拉的英超比賽。

Faker與隊友齊齊穿上熱刺球衣，開心地在VIP廂座看孫興慜表演，可是老孫在比賽56分鐘便被換出，當刻他大感錯愕，似乎對未能在偶像面前踢足全場感到不滿。



Faker與隊友齊齊穿上熱刺球衣，開心地在VIP廂座看孫興慜表演。（T1 LoL@Ｘ）

Faker與隊友齊穿熱刺球衣撐老孫

LoL英雄聯盟世界賽S14周六晚（11月2日）在英國倫敦上演決賽，衛冕的韓國戰隊T1決戰中國戰隊BLG，結果T1以3：2險勝，蟬聯世界賽冠軍，「大魔王」Faker當選決賽MVP，實至名歸。被譽為「電競界米高佐敦」的Faker，2013年甫出道已成為世界冠軍，較年長4年的孫興慜成名更早，今次再奪錦標，已是他個人的第五次。

剛巧熱刺今周主場出戰對維拉，Faker與隊友在倫敦多留一日，親身到場欣賞孫興慜在陣的比賽。他們獲熱刺安排坐在VIP廂座，一行人全部穿上熱刺球衣，Faker更特別指向球衣隊徽，以示對熱刺的支持。

2022年夏天熱刺到韓國踢熱身賽，當時二人曾交換戰衣。（SNS）

孫興慜多次公開向Faker「示愛」

老孫熱愛電競，曾屢次公開表示對Faker的熱愛，並視對方為偶像，Faker感激對方的支持之餘，也說孫興慜是他的偶像。2022年夏天熱刺到韓國踢熱身賽，當時二人曾交換戰衣，如果細心留意Faker手上的熱刺球衣，可看到孫興慜是非常用心地為對方簽名，跟一般的球迷簽名有點不同。

在熱刺一條影片中，孫興慜曾被問到最想跟哪三位名人共晉晚餐，他第一個答的就是Faker，然後才是著名熱刺球迷、最新飾演《蜘蛛俠》的演員Tom Holland以及籃球之神米高佐敦，足見Faker在他心目中的地位。

「是我嗎？」對維拉一戰孫興慜下半場早段被換出時，對領隊調動感錯愕。（Getty Images）

56分鐘被換出時一臉錯愕

維拉與熱刺實力相若，上半場更以1：0領先，主場出戰的熱刺下半場終於甦醒過來，孫興慜一次左路精彩傳送，比蘭莊臣為球隊扳平。出乎意料地，當球隊開始發揮順暢時，領隊普斯迪高古卻在比賽56分鐘便換出孫興慜，當時熱刺仍跟維拉踢成1：1平手。

當收到場邊消息時，場內的老孫一臉錯愕，看向後備席並指一指自己，似乎是在再次確認：「要換出我嗎」？他步出場邊時，普斯迪高古攬他一下以示安慰，可是孫興慜似是受到打擊，一度雙手掩面，可能真的為未能在偶像面前入球感到沮喪。

熱刺下半場變陣4：1大勝維拉

不過熱刺下半場變陣果然奏效，56分鐘換入李察利臣、比蘇馬，61分鐘羅美路傷出，由賓戴維斯入替，前鋒蘇蘭基接連在75分鐘、79分鐘取得入球，4分鐘內梅開二度，他攻入的第二球正是由後備入替老孫的李察利臣送上助攻。

可是李察利臣在送出助攻那球受傷，82分鐘要由占士麥迪臣入替，後者補時6分鐘為熱刺再入一球，湊成4：1大勝的比數。熱刺一場大勝孫興慜雖然未能親自為Faker送上入球，但願這位熱刺隊長仍感滿意，以及如願跟Faker在倫敦共晉晚餐。