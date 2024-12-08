港足日與夜．馬希偉︱歷人生巨變　成長急不來　是接受自己的過程

香港足球代表隊出戰東亞足球錦標賽外圍賽，將力爭連續第三度打入決賽周。港隊近年逐漸加入屬於新生代「千禧後」，他們有的已穩佔一席位，有的仍在為前途掙扎。

究竟這一代什麼人會選擇踢足球？成長故事如何影響着他們？藉着今次大賽的曝光機會，讓我們好好了解這些年輕人。



20歲的東方翼鋒馬希偉，這次無法入圍港隊決選名單，但這並非終點。



「你盡了力沒有？對結果有沒有後悔？就算有，盡了力就不要緊。」腦海中一把聲音總是提醒着他。



小時候家人曾經是他的靠倚——貼身照顧起居飲食，又願意花高昂金錢送他到葡萄牙學法。



然而兩年前至親離世，他的世界翻天覆地，才學懂接受自己、打開自己，因為未來其實一直掌握在自己手中，「不用急於把自己即刻變好，改變是一個慢慢的過程，要相信任何事都會對你有幫助」。



攝影：歐嘉樂



「不踢波的話，我就是個宅男，好普通的普通人。」回到位於大埔富善邨的硬地足球場，馬希偉憶述着。

這裏也是個普通不過的街場而已，經典的綠底白界，龍門後三層樓高的鐵絲網圍欄，還有數級石壆組成的「觀眾席」。

大埔富善邨的硬地足球場，是馬希偉成長的地方。（歐嘉樂攝）

這裏卻是馬希偉的「足球天地」，他帶領小學校隊在此贏得學界季軍，閒時又會在場內一角剔波、把皮球踢向牆練習；疫情期間球場被圍封，他亦嘗試與街坊「偷雞」，基本上除家與學校以外，球場就是他罕有會流連的地方。

自小沉默寡言，足球是馬希偉唯一的社交，「我讀書又不叻，別人對我有興趣也只能是靠踢波」。

訪問期間有中學生上前要求與馬希偉自拍。（歐嘉樂攝）

無條件支持 家人成最大依靠

馬希偉摸着手上的2010年南非世界盃球迷版皮球，縱然有點潔癖，他仍留下這個已甩皮褪色，甚至會漏氣的足球，「這是家人買給我的，踢了很多年，可以不扔的話就不會扔」。

馬希偉的成長路上，家人扮演極重要角色。小時候因他一句「想踢波」，雙親便為兒子報讀足球學校，且每日付出時間與精力——媽媽和爸爸親手為他煮好每天午飯，陪他回校、放學、練波、回家，周末有比賽的話，全家又會到場支持。

當別人要補習、做功課，馬希偉的生活只有足球，「沒什麼要顧慮，真的很幸福，很開心在這家中長大」。

已甩皮褪色，甚至會漏氣的2010年南非世界盃球迷版皮球，是家人送給馬希偉的，他保留至今。（歐嘉樂攝）

隨足球學校到過西班牙、英國交流，馬希偉開始渴望做職業足球員，父母又願意花高昂價錢送他到葡萄牙邊讀邊踢波。

可是年僅13歲便要獨自在陌生環境生活，語言、適應都已是問題，更遑論馬希偉本是個內向被動的人。家人成為馬希偉唯一依靠，每天搭長途車或小息時傾電話那10分鐘，是他最期待、最寶貴的時光，「有時純粹想聽吓把聲……」，時差關係，他無辦法隨時聯絡到家人，只能苦撐。

馬希偉年僅13歲就隻身到葡萄牙邊讀書邊踢波。（受訪者提供）

抵埗後最初的半年，馬希偉承受思念的煎熬，無數次想過放棄，家人亦只能遙距安慰，教他遇到困難，勿只往壞處去想。例如考試結果不似預期，再努力就可以了，「你盡了力沒有？對結果有沒有後悔？就算有，盡了力就不要緊。」年輕時覺得結果就代表着一切，他時有內疚，覺得自己辜負了家人的心血。

幸好馬希偉一年後得到東方賞識，轉至旗下青訓計劃，不止足球配套有所改善，也有外流當地的港將茹子楠和梁祐維作伴。他開始結識新朋友，總算捱過來，直至疫情爆發，才不得不於2020年返港。

馬希偉在葡萄牙的日子總是惦記着家人。（受訪者提供）

我人生中很重要的事放在心中就可以了，告訴別人又能怎樣？

至親離世 學懂要靠自己

足球學校教曉了馬希偉基本功，外闖葡萄牙使他開闊對職業足球的眼界，但人生有些事，始終要親身經歷過，才會學得懂。

兩年前至親的離開，讓馬希偉留下了一道看不見的疤痕。

小伙子不想對外透露更多，就如當初連教練、隊友也不知情；事情發生後，他只稍作休息就如常投入訓練。在現今資訊爆炸、社交媒體盛行的年代，有些人凡事都會公開「呃Like」求安慰，用以填補內心空虛。

馬希偉的Instagram對上一個帖文卻已是近3個月前，大多數也只跟足球有關，他一直自己默默消化情緒：「這在我人生中佔很重要的位置，放在心中就可以了，況且告訴別人又能怎樣？」

馬希偉選擇靠自己消化情緒。（歐嘉樂攝）

這次他想靠自己。

這些年來從菁英盃「專員」踢到香港隊，馬希偉助東方贏得足總盃之餘，上季更成為最佳年青球員。今季他卻陷入樽頸，被教練點名批評於季前集訓不夠投入，在球會不再穩佔正選，也接連落選港隊大名單。

「其實上季是有點運氣，剛好年頭港隊踢亞洲盃、孫銘（謙）又轉會，我才有機會。」

「我知自己還不夠專業，但我又是個鐘意安定的人，不太愛改變，要『瀨嘢』、有個教訓才會逼自己去嘗試，很犯賤。」

你盡了力沒有？對結果有沒有後悔？就算有，盡了力就不要緊。

馬希偉不想留下遺憾。（袁志浩攝）

馬希偉突然想起一把熟悉的聲音：「你盡了力沒有？對結果有沒有後悔？就算有，盡了力就不要緊。」當年聽不入耳，至親看似簡單不過的提點，此刻讓他如夢初醒。

「經歷過生與死，知道自己也會隨時離開世界，那既然自己喜歡足球，為什麼不好好享受、給自己太大壓力？緊張也沒有用。」

他想在場上變得愈來愈大膽，踴於盤扭起腳，「以往很害怕傳失波有後果，但想起到某個年紀自己就要退役、無法再體驗如此高強度的比賽，希望自己能留下一個屬於自己、大家會『嘩』一聲的時刻，未來也會為自己高興。」

「我只是嘗試堅強。」馬希偉道。（袁志浩攝）

我只是嘗試堅強。以前只會跟家人分享生活，但現在選擇少了，就跟隊友、朋友講。

成長急不來 是讓時間發酵的過程

成長就是這樣，一些看似微不足道的小事，彷彿是埋在土壤下的種子，痛苦深刻的代價就像養分，讓它慢慢發芽。直至有一天，你會發現自己對同一件事，有不一樣的理解與覺悟。

「我不能說自己是一個很堅強的人，我只是嘗試堅強。」走過這條路所需要的勇氣，已教筆者感受到他內心的強大，「以前只會跟家人分享生活，但現在選擇少了，就跟隊友、朋友講。」

把沉重話題說得如此淡然，是因為馬希偉開始懂得打開自己，他老是覺得自己笑起來不太適合拍照，但其實他那真摰的笑容好看極了。

其實馬希偉笑起來很好看。（歐嘉樂攝）

現在馬希偉比賽後會與隊友檢討，從別人口中，他能更清晰地看到自己不足，也減少內耗，「以前會想得很多、懷疑自己，但隊友反問我，為何我明明做了很多好事，仍選擇放大一件壞事去看？」

他學懂接受別人意見，尤其是隊內老大哥葉鴻輝的提點——尊重足球，有職業操守，準備好每一次訓練，因為只要有一個人不認真，隨時會影響整課訓練。

「16歲時會認為自己有很多時間，不必急於進步；現在發現年紀也不小了，加上想擁有更多足球上的成就，就明白輝哥能成為香港最多人認識的足球員，是有原因的。」

不用貪心急於把自己立即變好，這永遠不會發生，改變是一個慢慢的過程，要相信任何事都會對你有幫助。

6月入選大港腳後，馬希偉在韋斯活麾下多次落選，他自知狀態還未夠：「我現在這個樣子，還說什麼舊時，專注眼前的我，去恢復教練對我的信心。」（資料圖片）

他接受自己的不完美，專注做好現在的自己，「那有可能次開竅就一帆風順？肯定會有新的難題，再看看如何面對。」

「不用貪心急於把自己即刻變好，這永遠不會發生。改變是一個慢慢的過程，要相信任何事都會對你有幫助。」

就像傷疤不會突然痊癒，它閒時會隱隱作痛，發癢時若你按捺不住去抓的話，只會更難癒合。

眼前的馬希偉開始把重心放在自己身上，「我不會思考大家想我成為怎樣的人，而是我想自己做怎樣的人、做自己鐘意的事。」足球就是其中之一，以往透過家人認識世界，他現在想用自己的步伐去探索，「不要讓自己後悔。」

痛苦是成長的必經階段，但某一天，你會遇見新的自己。（歐嘉樂攝）

眼前的馬希偉開始把重心放在自己身上，「我不會思考大家想我成為怎樣的人，而是我想自己做怎樣的人、做自己鐘意的事。」足球就是其中之一，以往透過家人認識世界，他現在想用自己的步伐去探索，「不要讓自己後悔。」