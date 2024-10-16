曼聯減開支向費格遜「開刀」　拉傑夫親自出手　簡東拿：欠缺尊重

英國傳媒《BBC》、《衛報》、《天空體育》等表示，曼聯為節省成本，向傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）「開刀」。費格遜季尾後將不再擔任曼聯的全球大使，曼聯可以每年節省超過200萬鎊的人工。報道稱，曼聯新班主拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）親自與費格遜見面，經雙方直接討論後，友好地作出這個決定。曼聯名宿「奧脫福大帝」簡東拿在社交網站怒轟曼聯，批評球會此舉對費格遜欠缺尊重，完全可恥！



今年初，拉傑夫的英力士集團入股27.7%，獲大股東格拉沙家族同意，接掌曼聯的足球事務，成為曼聯的新班主。拉傑夫入主球會後，大刀闊斧地削減開支，今夏削減250個職位，希望每年節省1000萬鎊。如今，拉傑夫更將「cut budget」的目標轉向費格遜。82歲的費格遜同意在季尾辭去曼聯全球大使一職，曼聯每年一直為費格遜支付超過200萬鎊薪金。

《BBC》引述消息人士稱，這項決定是在雙方直接對話後友好地作出的。《天空體育》的消息表示，這項決定沒有引起任何爭執及風波，拉傑夫親自會見費格遜，坦承球會無力再支付巨額的人工；曼聯消息人士強調，球會永遠歡迎費格遜到奧脫福，這位傳奇領隊亦會繼續擔任球會的非執行董事。

據報，拉傑夫親自向費格遜表達球會的難處，最後友好地作出這個決定，費格遜季尾辭任球會全球大使，為曼聯節省一筆巨額人工開支。（Getty Images）

不過，名宿簡東拿為費格遜抱不平，他在社交網站上寫：「費格遜應該可以在球會內做任何他想做的事，直至他去世的那天。如此欠缺尊重。這是完全的可恥。費格遜是我永遠的領隊。」

另一名宿里奧費迪南亦在社交網站發表意見，認為這是拉傑夫向球會上下發出的一個訊號，他寫：「如果連費格遜都被裁走，這代表在曼聯入面，沒有一個人是安全的，大家現在都可以理解了。英力士想向球會中所有人傳達這個訊息？」

費格遜由1986年執教曼聯至2013年，期間立下豐功偉績，贏得13座英超冠軍，並且兩度歐聯封王。自2013年夏天退休起，他就擔任球會的全球大使，據球會在2014年的財務報告顯示，費格遜的人工為216萬鎊。曼聯上月公布全年業績，截止2024年6月底，曼聯虧損1.13億鎊，他們將繼續節省開支，希望每年可以減少4000萬至4500萬鎊支出。