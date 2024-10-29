曼聯炒坦赫格｜歷代主帥「咪一X樣」的輪迴 砍掉重練從何開始？

「不如我哋由頭嚟過吖？」



由頭來過，又從何開始？說的不是何寶榮與黎耀輝的感情，而是曼聯在後費格遜時代的無限輪迴，莫耶斯、雲高爾、摩連奴、蘇斯克查、蘭歷克，從憧憬到失望，戰績好像有點起色，過一陣子又再沉淪。炒掉坦赫格，雲尼斯達萊暫代帥位，砍掉重練是必須，但如果曼聯管理層仍沒長遠計劃，結局只會是「咪一X樣」。



莫耶斯獲費格遜欽點成為曼聯主帥，卻不足一季便被炒。（Getty Images）

費格遜開創了曼聯的輝煌，因此當他在11年前退下來的時候，欽點了蘇格蘭同鄉莫耶斯接掌帥印，可是這名在愛華頓領軍出色的教頭，似乎對帶領豪門還欠火喉，未足一季便因戰績差勁而落鑊，留下的印象僅是「九九八十一斬」戰術（來自破英超紀錄的81次傳中球）。多年以後，球迷卻懷念起莫耶斯，畢竟他還沒有太多時間去證明自己，「莫耶斯是蘑菇（無辜）的」、「欠莫耶斯一個交代」等聲音，在新領隊表現不濟時便會重新響起，這是後話。

雲高爾與球員關係緊張，是他被炒的導火線。（Getty Images）

中型班教頭不濟，曼聯之後找來大名的雲高爾，但這名荷蘭主帥向來手腕強硬，屢與麾下戰將鬧翻，當年執教巴塞隆拿時便引來巴西名將里華度的不滿。雲帥在曼聯也一樣，尤其公開批評當時還出道不久的拉舒福特，惹來紅魔眾將反彈，甚至傳出球員在更衣室「叛變」，質疑雲帥的戰術部署。結果，雲高爾該季縱然贏得足總盃，但捧盃兩日後還是被炒。

摩連奴是後費格遜年代戰績最好的領隊，但逃不過「摩三季」的宿命。（Getty Images）

曼聯之後繼續迎來大牌，選上了冠軍保證的摩連奴。摩帥亦旋即大顯身價，首季就贏了歐霸盃、聯賽盃及社區盾，翌季又躋身聯賽次席，似乎紅魔復興之路不遠矣，只是，摩連奴向來有「摩三季」之稱，其強人性格，令球會高層也好、球員也罷，都很容易產生磨擦，於是到第三季便要離隊。他在曼聯也保持這「傳統」。

蘇斯克查以親和力見稱，但被批評欠缺戰術風格。（Getty Images）

經歷兩個「強人」之後，曼聯這次用上名宿蘇斯克查，看中的是其親和力。這名「娃娃臉殺手」領軍之道，不在戰術的多變，而是讓陣中一眾性格巨星如般奴費南迪斯、普巴及拉舒福特各司其職，結果也令紅魔漸入佳境，在2020/21年球季取得聯賽亞軍。然而，翌季基斯坦奴朗拿度回歸，卻打破了更衣室的和諧；C朗無疑經驗豐富、射術精湛，但他極高的要求，卻令隊友吃不消，團隊精神出現裂痕，連帶場上表現亦滑坡，蘇斯克查卻是受靶的那一個。

蘭歷克獲譽為「逼搶之父」，可是也敗走曼聯。（Getty Images）

或許由於蘇斯克查不是戰術大師，因此曼聯迎來「逼搶之父」蘭歷克。可是這名經驗豐富的老手，還未顯出戰術功架，卻聲言球隊起碼要換掉10個球員，才可踢到與強隊接軌的水平。這可能是真話，甚至後來曼聯的表現驗證了這確是真話，但球員又怎會買帳？曼聯依然如一池死水。

坦赫格一季一盃，今夏才續約，想不到開季兩個月便遭辭退。（Getty Images）

因此，當坦赫格在2022年5月接掌曼聯時，確實讓球迷憧憬一番，一來他帶領阿積士的踢法十分悅目，二來他亦是哥迪奧拿系統成長，戰術造詣不俗，三來他能運用高超的手腕踢走了C朗，而他執教的首季雖然跌跌撞撞，曾作客晏菲路吞下宿敵利物浦7隻光蛋，但最後總算獲得英超第3，獲得歐聯入場券，還捧走聯賽盃，那是球隊自2017年的首個錦標。

不過，曼聯在坦赫格麾下卻不是穩步上揚，坦二季在歐聯表現差勁，分組賽包尾，聯賽更只得第8，坦帥全靠季末一個足總盃才得以續命。坦赫格的曼聯，最大問題是水準飄忽，兩季以來亦未能踢出成形的風格，如果說球員不合用，他可是獲得了超過4億鎊去擴軍，但以一億鎊買來的安東尼，表現還不及青訓出身的加拿祖與阿密特迪亞路（Amad Diallo）。

曼聯另一名宿雲尼斯達萊成為暫代領隊，最後能否坐正，並脫離「咪一X樣」的輪迴？（Getty Images）

坦赫格執教兩季多以來，被炒之聲不絕於耳，但今夏曼聯卻跟他續約，似乎對他很有信心，可是新一季只踢了兩個月，竟又匆匆換帥，這種朝令夕改的作風，從莫耶斯開始，其實沒有變過，真正令曼聯在後費格遜年代沉淪的，不是歷代領隊，而是目光短淺的老闆或管理層。

曼聯球迷只能寄望球隊新老闆拉傑夫（Jim Ratcliffe）這次是最後一次任性胡來，目的是撥亂反正，之後會建立長遠計劃，找來合適的領軍人物，願花兩三年時間去重整曼聯的風格與精神；否則，就像何寶榮那句「由頭來過」的對白，根本毫無說服力。